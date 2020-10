Het Chinese bedrijf Lingang Group zal nog voor het einde van het jaar starten met de bouw van een logistiek platform in Zeebrugge. Het bedrijf zal er e-commerceproducten verhandelen tussen China en Europa. JLL, gespecialiseerd in vastgoed- en investeringsmanagement, zal instaan voor de verhuur van de gebouwen aan logistieke bedrijven.

Eind april kreeg Lingang Group een vergunning voor de vestiging in Zeebrugge. Ondertussen heeft het Chinese bedrijf een bouwvergunning en kan de constructie van het platform nog voor het jaareinde starten.

De site zal plaats bieden aan een logistiek platform van 76.000 vierkante meter, opgedeeld in tien units. Elke eenheid zal voorzien zijn van laad- en loskades, kantoorfaciliteiten en plaats voor het stapelen van containers. Ook komt er een parking voor zo'n 200 wagens.

Het bedrijf JLL is aangesteld om logistieke spelers aan te trekken die de units kunnen huren. Volgens JLL lopen er momenteel al "vergevorderde gesprekken" met verschillende kandidaten die vanuit Zeebrugge overzeese activiteiten en containertransporten willen organiseren.

De eerste units van het platform zouden tegen eind 2021 beschikbaar moeten zijn.

