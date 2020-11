Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw is goedgekeurd. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De maatregel geldt al vanaf 1 januari 2021 en dit voor een periode van 2 jaar.

De verlaging van het tarief naar 6 procent was al aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe regeling werd vrijdag goedgekeurd, maar raakte maandag pas bekend. Concreet gaat het om de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6 procent naar het hele Belgische grondgebied en dat voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Die mogen maar een maximum bewoonbare oppervlakte van 200 m2 hebben en het moet gaan om een eigen en enige woning. Vandaag geldt al een verlaagde btw van 6 procent op sloop en heropbouw in 32 stedelijke gebieden.

Bedoeling is zowel burgers en de bouwsector een belangrijke fiscale stimulans geven, luidt het in een persbericht van de minister van Financiën. "Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Deze maatregel wordt heel expliciet genomen om de bouwsector, die door de coronacrisis alsmaar meer onder druk komt te staan, te ondersteunen. Deze maatregel zal de koopkracht van burgers en gezinnen verhogen omdat zij nieuwe woningen kunnen verwerven tegen een lagere kost."

De Confederatie Bouw en de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) reageren alvast tevreden. De btw-verlaging is belangrijk voor stadsvernieuwing, verdichting en het duurzamer maken van ons woningpark, benadrukken de twee organisaties. We vinden het zeer positief dat deze fiscale maatregel niet enkel geldt voor particulieren die een huis slopen en heropbouwen, maar ook wanneer die particulieren een woning kopen die door professionele bouwheren en promotoren heropgebouwd wordt na aankoop en afbraak van één of meerdere oude panden, laten ze weten in een persbericht.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem laat voorts maandag weten dat ook een hele reeks fiscale maatregelen die ingaan op 1 januari 2021 zijn goedgekeurd. Het gaat onder meer om de verhoogde investeringsaftrek, de belastingvermindering voor kinderoppas, de belastingvrije som voor mantelzorg en het einde van de fiscale regularisatie.

