Brusselse vastgoedmarkt presteert goed ondanks coronapandemie

De waarde van vastgoed in het Brusselse gewest is vorig jaar blijven stijgen, ondanks de context van de coronapandemie. Dat meldt de Unie van Landmeters-Experten van Brussel in haar jaarverslag. Na jaren van stabiliteit was de waarde van vastgoed in het Brusselse in 2019 ook al omhoog gegaan.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Het verslag baseert zich op een puntensysteem dat elk goed beoordeelt op basis van oppervlakte maar ook op uitrusting (verwarming, sanitair, keuken...). De waarde van appartementen in publieke verkoop kende een 'spectaculaire stijging' de voorbije twee jaar. De gemiddelde index nam met 16 procent toe in 2020 (+44 procent sinds 2019), voor een prijs van 2.609 euro/m2. Bij de onderhandse verkopen steeg de index met 14 procent vorig jaar (2.584 euro/m2). De eengezinswoningen kenden eveneens een sterke stijging. Die met een tuin zijn bijzonder gewild in de hoofdstad. In de onderhandse verkoop steeg de gemiddelde index met 13 procent, een stijging die in 2019 ingezet werd (+6 procent), na vijf jaren van stabiliteit. Bij de openbare verkopen was de stijging voor de huizen twee keer minder groot in 2020 (+7,5 procent). Daarbij moet wel gezegd dat er een grote kloof blijft bestaan tussen het noordwesten en het zuidoosten van Brussel wat de waarde van huizen betreft. Het verslag baseert zich op een puntensysteem dat elk goed beoordeelt op basis van oppervlakte maar ook op uitrusting (verwarming, sanitair, keuken...). De waarde van appartementen in publieke verkoop kende een 'spectaculaire stijging' de voorbije twee jaar. De gemiddelde index nam met 16 procent toe in 2020 (+44 procent sinds 2019), voor een prijs van 2.609 euro/m2. Bij de onderhandse verkopen steeg de index met 14 procent vorig jaar (2.584 euro/m2). De eengezinswoningen kenden eveneens een sterke stijging. Die met een tuin zijn bijzonder gewild in de hoofdstad. In de onderhandse verkoop steeg de gemiddelde index met 13 procent, een stijging die in 2019 ingezet werd (+6 procent), na vijf jaren van stabiliteit. Bij de openbare verkopen was de stijging voor de huizen twee keer minder groot in 2020 (+7,5 procent). Daarbij moet wel gezegd dat er een grote kloof blijft bestaan tussen het noordwesten en het zuidoosten van Brussel wat de waarde van huizen betreft.