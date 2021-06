We Invest, een vastgoedbedrijf met kantoren in Brussel en Wallonië, breidt uit naar Vlaanderen. De Belgische scale-up in residentieel vastgoed heeft de ambitie om op twee jaar tijd via franchise een 25-tal kantoren te starten. Het bedrijf haalde daarvoor extra kapitaal op bij onder meer de investeringsmaatschappij van de Brusselse overheid.

We Invest heeft al een netwerk van twaalf vastgoedkantoren en telt een honderdtal werknemers. In 2020 noteerde het bedrijf een toename van de omzet met 95 procent voor zijn netwerk van vastgoedkantoren in Brussel en Wallonië. In juni wordt een eerste Vlaams kantoor in Antwerpen opgestart, meldt het bedrijf woensdag.

We Invest wil uitbreiden naar Vlaanderen, 'aangezien 65 procent van het totaal aantal Belgische vastgoedtransacties in Vlaanderen plaatsvindt', klinkt het.

De expansie is mogelijk dankzij 4,5 miljoen euro aan kapitaal die het bedrijf bij verschillende investeerders heeft opgehaald. Enkele van de instutionele investeerders zijn Finance&invest.brussels, de investeringsmaatschappij van het Brussels gewest, Sambrinvest, een Waals publiek-privaat investeringsfonds, LeanSquare (Noshaq), een investeringsfonds voor startende ondernemingen in de nieuwe economie, en het familiebedrijf Ardent Invest. Behalve institutionele investeerders pompen ook privé-investeerders geld in het bedrijf.

Lees verder onder de video

We Invest wil het verschil maken met technologie en marktdata, waarmee aangesloten makelaars efficiënter zouden kunnen werken. 'Een We Invest-kantoor kan in twee tot drie jaar tijd realiseren wat andere vastgoedkantoren bereiken op vijf tot tien jaar', zegt CEO Raphaël Mathieu.

De CEO omschrijft We Invest als een 'proptech'- bedrijf, 'dat ernaar streeft om transacties van residentieel vastgoed verregaand te digitaliseren en te vergemakkelijken, maar ook om de markt transparanter te maken met behulp van data en artificiële intelligentie.'

Dat vergt wel een andere aanpak voor de Vlaamse markt. 'Vlaanderen heeft een andere cultuur dan Brussel en Wallonië en moet anders aangepakt worden, zowel qua kanalen als qua boodschappen. We rekruteren nu volop Vlaamse profielen hiervoor', aldus nog Mathieu.

We Invest heeft al een netwerk van twaalf vastgoedkantoren en telt een honderdtal werknemers. In 2020 noteerde het bedrijf een toename van de omzet met 95 procent voor zijn netwerk van vastgoedkantoren in Brussel en Wallonië. In juni wordt een eerste Vlaams kantoor in Antwerpen opgestart, meldt het bedrijf woensdag.We Invest wil uitbreiden naar Vlaanderen, 'aangezien 65 procent van het totaal aantal Belgische vastgoedtransacties in Vlaanderen plaatsvindt', klinkt het.De expansie is mogelijk dankzij 4,5 miljoen euro aan kapitaal die het bedrijf bij verschillende investeerders heeft opgehaald. Enkele van de instutionele investeerders zijn Finance&invest.brussels, de investeringsmaatschappij van het Brussels gewest, Sambrinvest, een Waals publiek-privaat investeringsfonds, LeanSquare (Noshaq), een investeringsfonds voor startende ondernemingen in de nieuwe economie, en het familiebedrijf Ardent Invest. Behalve institutionele investeerders pompen ook privé-investeerders geld in het bedrijf. Lees verder onder de videoWe Invest wil het verschil maken met technologie en marktdata, waarmee aangesloten makelaars efficiënter zouden kunnen werken. 'Een We Invest-kantoor kan in twee tot drie jaar tijd realiseren wat andere vastgoedkantoren bereiken op vijf tot tien jaar', zegt CEO Raphaël Mathieu. De CEO omschrijft We Invest als een 'proptech'- bedrijf, 'dat ernaar streeft om transacties van residentieel vastgoed verregaand te digitaliseren en te vergemakkelijken, maar ook om de markt transparanter te maken met behulp van data en artificiële intelligentie.' Dat vergt wel een andere aanpak voor de Vlaamse markt. 'Vlaanderen heeft een andere cultuur dan Brussel en Wallonië en moet anders aangepakt worden, zowel qua kanalen als qua boodschappen. We rekruteren nu volop Vlaamse profielen hiervoor', aldus nog Mathieu.