Sportvedetten zoals Cristiano Ronaldo en Andre Agassi hebben al voor miljoenen euro's geïnvesteerd in de hotelsector. Toch hoef je over geen fortuin te beschikken om een graantje mee te pikken. "Vanaf 100.000 euro kun je al eigenaar worden van een hotelkamer. Investeerders mogen rekenen op een jaarlijks nettorendement van 2 tot 4 procent", zegt Sander Vermeulen, businessdeveloper bij Bricks & Leisure.

Het beleggen in hotelkamers is een trend die uit de Verenigde Staten komt overgewaaid. "Het gaat om een vrij laagdrempelige vastgoedbelegging van 100.000 tot 200.000 euro", zegt Thomas Lecluse, de CEO van Bricks & Leisure. "De koper wordt notarieel eigenaar van de kamer en deelt in de opbrengsten van het hele hotel. Hij krijgt het recht twintig tot dertig dagen per jaar zelf gebruik te maken van zijn investering. Tijdens de andere dagen onderhouden en verhuren wij de kamer. Zo geniet de eigenaar van een rendabele en zorgeloze vastgoedinvestering, want hij heeft geen last van wanbetalers, leegstand of administratie. Om ons geloof in elk project te bewijzen, houden we meestal 20 procent van de kamers in eigen beheer."

Transparantie voor de klant is één van de stokpaardjes bij Bricks & Leisure. "Iedere investeerder ontvangt per kwartaal een voorlopige afrekening. Eenmaal per jaar organiseren we een jaarvergadering, waarna we het saldo overmaken", legt Sander Vermeulen uit. "We houden graag de vinger aan de pols en daarom meten we regelmatig de klantentevredenheid en we nodigen iedereen tweemaal per jaar uit naar een klantenevent."

In de schaduw van Disneyland Parijs

Bricks & Leisure staat in voor het volledige traject: van het zoeken naar geschikte gronden, de opvolging van de bouw, de verkoop van de hotelkamers tot de exploitatie van het hotel. "Voor de exploitatie van de hotels gaan we als franchisenemer in zee met gerenommeerde groepen, zoals InterContinental, Accor en Radisson", zegt Sander Vermeulen. "We betalen een fee om de naam te mogen gebruiken en krijgen toegang tot hun boekingskanalen."

Bricks & Leisure is opgericht in 2012 en heeft al vier operationele projecten. Het gaat om twee hotels (Radisson Blu Balmoral in Spa en Ibis Budget in Jabbeke) en twee vakantieparken (Hengelhoef in Houthalen-Helchteren en Les Terrasses de Malmedy). Als alles vlot verloopt, komen er in de loop van volgend jaar nog drie nieuwe bij.

Het meest tot de verbeelding sprekende project is een nieuwbouwhotel in Marne-la-Vallée, dat een honderdtal kamers zal tellen. Het wordt een Holiday Inn-hotel op een boogscheut van Disneyland Parijs. Met 15 miljoen bezoekers per jaar is dat de populairste toeristische attractie van Europa. Eind vorig jaar maakte het pretpark bekend dat het uitbreidingsplannen koestert en liefst 2 miljard euro gaat investeren.

In Wallonië is de groep volop bezig met twee andere projecten. In hartje Luik opent Bricks & Leisure volgend jaar een Radisson-hotel en dicht bij de grotten van Han-sur-Lesse verrijst het luxueuze Mercure Château de la Lesse. "We stellen heel wat dossiers samen, maar slechts één op de vijftig voeren we daadwerkelijk uit", legt Sander Vermeulen uit. "Vorig jaar erkende Unesco het Geopark Famenne-Ardenne, waarvan het domein van de Grotten van Han deel uitmaakt, als Global Geopark. De voorwaarde was dat er een hotel zou komen. In samenwerking met het gemeentebestuur hebben we dat dossier uitgewerkt. Het nieuwe hotel zal 117 kamers tellen en beschikken over een restaurant, vergader- en seminarieruimten en tal van wellnessfaciliteiten. Investeerders kunnen nu al intekenen."

Internationalisering en diversificatie

De bouw van een hotel kost al snel 10 miljoen euro. Met drie hotels in aanbouw heeft Bricks & Leisure aanzienlijk wat financiering nodig. "Dankzij onze lopende projecten zijn we al drie jaar zelfbedruipend en hoeven we niet meer aan te kloppen bij financiële instellingen of de familiale aandeelhouder", benadrukt Sander Vermeulen. "We hebben bewust gekozen voor een voorzichtige strategie, waarbij we met eigen middelen investeren. We zouden anders veel sneller kunnen groeien."

Bricks & Leisure is een familiaal bedrijf rond het management en de familie Debucquoy, die veertig jaar ervaring heeft in de sector. Sinds twee jaar gaat Bricks & Leisure de internationale toer op. Het nieuwe hotel in de buurt van Parijs is daar een eerste voorbeeld van, maar de ambitie reikt veel verder. "We hebben ook de Nederlandse markt grondig bestudeerd. Hotelvastgoed is daar momenteel moeilijker, omdat Duitse pensioenfondsen massaal kopen en de prijzen de hoogte injagen", vertelt Sander Vermeulen. "Maar in Nederland is er wel veel vraag naar studentenhuisvesting. Voor ons zou dat een interessante diversificatie kunnen zijn."

Een ander aantrekkelijk segment voor Bricks & Leisure zijn businessflats. "Die nichemarkt focust op internationale, hoogopgeleide zakenlui die een periode in ons land komen werken en wonen", zegt CEO Thomas Lecluse. "De arbeidsmarkt internationaliseert, waardoor het aantal expats toeneemt. Zij willen dicht bij hun werk wonen en gebruik kunnen maken van zo veel mogelijk faciliteiten. Met onze businessflats spelen we daarop in."