De bouwsector, bij monde van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), is tevreden met de plannen van de Vlaamse regering om de procedure rond omgevingsvergunningen sneller en eenvoudiger te maken.

'Vandaag is er vaak stilstand als gevolg van te complexe en tijdrovende procedures. Enkel structurele hervormingen brengen soelaas', aldus de sectorfederatie. 'Een heroriëntering van vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van vergunnings- en meldingsplicht dringen zich op, zodat vooral de vergunningsaanvragen met de grootste impact op de omgeving, op mens en milieu de aandacht krijgen die ze verdienen', klinkt het.

De VCB bevestigt dat het aantal vergunningsaanvragen jaar na jaar stijgt, waardoor het nu gemiddeld drie jaar en tien maanden duurt om een vergunning te krijgen, zo bleek uit een enquête van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

VCB ziet wel nog vooruitgang mogelijk bij lokale besturen en bij adviesinstanties, door uniforme digitalisering. 'Hoewel de digitale omgevingsaanvraag al geruime tijd een feit is, beschikken zij niet altijd over de nodige en uniforme digitale tools afgestemd op die digitale procedure', zegt de federatie.

Voka

Ook ondernemersorganisatie Voka reageert positief op de plannen van de Vlaamse regering. 'Vlotte en voorspelbare vergunningsprocedures zijn cruciaal voor ondernemingen die willen investeren (..) Er komt een nieuwe duurzame investeringsgolf aan in de ondernemingen. We kunnen het ons niet veroorloven om investeringen mis te lopen', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Demir

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigde vrijdag aan dat ze procedures voor omgevingsvergunningen wil vereenvoudigen en sneller maken. Ze gaat daarvoor procedures samenvoegen, behandelingstermijnen inkorten en bepaalde investeringen van algemeen belang - bijvoorbeeld in rioleringen en fietspaden - versnellen door ze op Vlaams niveau te behandelen in plaats van door de provincie. Ook het milieu-effectenrapport wordt vereenvoudigd. Minister Demir wil de beslissingen in de loop van het jaar omzetten in regelgeving en voorleggen aan het Vlaams Parlement zodat ze in 2023 kunnen ingaan.

