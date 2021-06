De bouwsector telt duizenden vacatures, nog meer dan voor het uitbreken van de coronacrisis. Werknemers uit andere sectoren die bij een herstructurering of faillissement hun baan verliezen, worden in de bouw dan ook met open armen ontvangen.

Het aantal vacatures in de bouw staat op een recordhoogte, aldus de Vlaamse Confederatie Bouw. In mei stonden 5.588 vacatures open: een record. Dat zijn er zelfs meer dan voor de coronacrisis: in januari 2020 waren er 5.179 vacatures in de bouw. "De economie herstelt, de bouw zit nog niet volledig op het niveau van voor de crisis. Maar de sector kampt met een vergrijzing. Veel bouwvakkers gaan op pensioen, en die moeten worden vervangen", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

De bouw kijkt ook richting andere sectoren, waar na het uitdoven van de coronasteunmaatregelen faillissementen en herstructureringen dreigen te vallen. De bouw kan die werkzoekenden opvangen, verzekeren de bouwbedrijven.

Dat blijkt ook uit cijfers van het bouwopleidingsfonds Constructiv. Uit een bevraging tussen juli 2019 en maart 2020 bij pas ingestroomde bouwvakkers blijkt dat meer dan de helft al ervaring uit een andere sector had opgedaan. Zo kwam 27 procent uit de horeca.

