De bouwsector verwacht dit jaar een groei van 2,5 procent. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van de Confederatie Bouw.

De verwachte groei in 2019 ligt met 2,5 procent wel iets lager dan de groei in 2018 (3,3 procent). 'Maar de groei blijft wel significant hoger dan de verwachte algemene groei (1,4 procent) voor de hele Belgische economie', aldus voorzitter Paul Depreter. 'We stellen het dus goed. De bouw blijft de motor voor de economie', voegt hij toe.

De voorzitter benadrukt wel dat de gunstige vooruitzichten enkel te bereiken zijn als de overheid de timing van een aantal grote infrastructuurprojecten nakomt.

Volgens de Confederatie Bouw zullen de nieuwbouwwoningen dit jaar met 1,5 procent toenemen, na een stijging met 2,5 procent in 2018. Wat de bouw en renovatie van niet-residentiële woningen betreft, stelt zich het omgekeerde: de Confederatie Bouw gaat uit van toename van 2,5 procent in 2019, tegenover een stijging van 1,5 procent vorig jaar. 'Ook de burgelijke bouwkunde zal in 2019 dankzij een aantal grote projecten, zoals Oosterweel in Antwerpen, de tramwerken in Luik en het Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel een groei van 5 procent optekenen', zegt Depreter. Vorig jaar ging het nog om een groei van 10 procent.

Een probleem voor de sector blijft wel de tewerkstelling. De gemiddelde werkgelegenheid steeg in 2018 met 1 procent, maar op dit moment zijn er nog zowat 12.600 openstaande vacatures. 'De vacaturegraad (het aantal vacatures ten aanzien van het totaal aantal jobs, red.) bedraagt 5,8 procent. Dat is zeer hoog in vergelijking met het gemiddelde van 3,6 procent voor de hele economie', zegt Depreter. 'Het blijft dus een belangrijke uitdaging. Het is van belang dat we onze sector aantrekkelijk maken en dat we iets doen aan de grote uitstroom.' De Confederatie Bouw benadrukt wel dat de sector de vraag voorlopig kan volgen.