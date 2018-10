Bouwsector kiest voor wintertijd

Van de respondenten koos 58 procent voor het permanent instellen van de wintertijd. 'Daardoor is het 's morgens sneller dag, wat voor bouwbedrijven, die doorgaans heel vroeg aan hun werkzaamheden beginnen, veel beter uitkomt', stelt de Confederatie Bouw in een persbericht. 'Mocht men kiezen voor het permanent instellen van de zomertijd, zou het in volle winter pas licht worden rond 10 uur 's morgens'.

Bouwbedrijven met veel buitenwerkzaamheden, zoals ruwbouw en wegenbouw, zijn nog meer overtuigd (71 procent) van de wintertijd. Bouwunie, die kmo-bouwbedrijven verenigt, deed onlangs een gelijkaardige rondvraag bij haar leden. Daar hielden de voorstanders van de wintertijd en van de zomertijd elkaar in evenwicht. Maar ook hier was er bij de ondernemingen met veel buitenwerk een meerderheid gewonnen voor een permanente wintertijd.

Uit beide rondvragen komt naar voren dat wie een voorkeur heeft voor de zomertijd, dat eerder om extraprofessionele redenen doet. Het blijft dan 's avonds langer licht en dat is goed voor de sociale contacten, zoals biojvoorbeeld voor sport, luidt het.

De Europese Commissie is voorstander van een afschaffing van de afwisseling tussen zomer- en winteruur. Er was sprake van om volgend jaar al voor het laatst met de klok te spelen, maar Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Europese Unie, pleit er nu voor om de beslissing uit te stellen tot 2021.

België heeft zich geëngageerd om dezelfde keuze te maken als Nederland en Luxemburg, zodat er minstens binnen de Benelux geen tijdsverschillen zouden ontstaan. Er zou in ons land nog een niet-bindende bevraging georganiseerd worden over de keuze tussen de zomer- of de wintertijd.