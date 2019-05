De stemming van de aannemers in de bouwsector blijft optimistisch, hoewel het aantal openstaande vacatures in de bouw met 16.500 jobs aan de hoge kant ligt. Dat blijkt uit de recentste bouwbarometer van de Confederatie Bouw op dinsdag.

De orderboeken van de bouwbedrijven zijn goed gevuld, en verzekerde de sector van gemiddeld 6,04 maanden activiteit tijdens het eerste kwartaal van 2019. Dat is een daling van 1,1 procent tegenover de laatste drie maanden van 2018, maar de activiteit blijft sinds maart 2018 op een hoog niveau in vergelijking met de jaren daarvoor, aldus de Confederatie Bouw.

Volgens de bouwbarometer blijft de zoektocht naar geschikte medewerkers het grootste zorgenkind van de sector. De babyboomers verlaten ook in de bouw stuk voor stuk de arbeidsmarkt en de instroom vanuit het onderwijs blijft mager, klinkt het. Om de 16.500 openstaande vacatures in te vullen is er nood aan sterk beleid dat meer inzet op duaal leren en het promoten van de bouwopleidingen.

De Confederatie Bouw neemt daarnaast zelf het voortouw om de sector te promoten. 'Tijdens de Open Wervendag op 19 mei 2019 maken we jongeren duidelijk dat de bouw een technologische sector is geworden en een bondgenoot in de klimaatstrijd door energieverslindende oude woningen en gebouwen te renoveren of te slopen en herop te bouwen', legt Robert de Mûelenaere uit, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.