Raam- en deurprofielenproducent Deceuninck heeft donderdag, voorbeurs, een uitzonderlijke update van zijn kwartaalresultaten gepubliceerd, "door de toegenomen onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie". Ondanks de coronacrisis is er sprake van een stevige groei voor het Belgische bedrijf.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 7,5 procent tot 177,7 miljoen euro, in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens Deceuninck gaat het vooral om een herstelbeweging, na de vertraging door de coronacrisis in het tweede kwartaal. Het bedrijf profiteerde ook van een hoger marktaandeel op de Amerikaanse markt en van economisch herstel in Turkije.

De brutowint (ebitda of winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) verbeterde van 18,4 miljoen euro vorig jaar tot 31,2 miljoen dit kwartaal. De forse stijging was te danken aan hogere volumes, maar ook deels aan eenmalig lagere grondstofprijzen, klinkt het.

Deceuninck verminderde ook zijn totale financiële schuld met 87,8 miljoen euro, onder meer door de verkoop van braakliggende industriegronden. Het Belgische bouwbedrijf verkocht ook een klein deel van zijn belang in het Turkse Ege Profil en overweegt mogelijk nog een pakket van 5 procent van de aandelen te verkopen.

'Niettegenstaande de onmiddellijke toekomst zeer onzeker blijft, blijven we positief over ons langetermijnpotentieel. Ondanks de cronacrisis blijven de drijvende krachten achter onze groei intact, namelijk de toenemende behoefte aan woningen en aan woningrenovatie om te voldoen aan de vraag van een stijgende bevolking en aan de klimaatdoelstellingen", aldus Deceuninck in het persbericht.

De raad van bestuur wordt uitgebreid met de komst van Bruno Humblet als onafhankelijk bestuurder. Financieel directeur Wim Van Acker gaat dan weer het bedrijf verlaten. Hij blijft op post tot na de bekendmaking van de jaarresultaten in februari 2021 en wordt opgevolgd door Serge Piceu (BMT Aerospace).

De omzet steeg in het derde kwartaal met 7,5 procent tot 177,7 miljoen euro, in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens Deceuninck gaat het vooral om een herstelbeweging, na de vertraging door de coronacrisis in het tweede kwartaal. Het bedrijf profiteerde ook van een hoger marktaandeel op de Amerikaanse markt en van economisch herstel in Turkije. De brutowint (ebitda of winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) verbeterde van 18,4 miljoen euro vorig jaar tot 31,2 miljoen dit kwartaal. De forse stijging was te danken aan hogere volumes, maar ook deels aan eenmalig lagere grondstofprijzen, klinkt het. Deceuninck verminderde ook zijn totale financiële schuld met 87,8 miljoen euro, onder meer door de verkoop van braakliggende industriegronden. Het Belgische bouwbedrijf verkocht ook een klein deel van zijn belang in het Turkse Ege Profil en overweegt mogelijk nog een pakket van 5 procent van de aandelen te verkopen. 'Niettegenstaande de onmiddellijke toekomst zeer onzeker blijft, blijven we positief over ons langetermijnpotentieel. Ondanks de cronacrisis blijven de drijvende krachten achter onze groei intact, namelijk de toenemende behoefte aan woningen en aan woningrenovatie om te voldoen aan de vraag van een stijgende bevolking en aan de klimaatdoelstellingen", aldus Deceuninck in het persbericht. De raad van bestuur wordt uitgebreid met de komst van Bruno Humblet als onafhankelijk bestuurder. Financieel directeur Wim Van Acker gaat dan weer het bedrijf verlaten. Hij blijft op post tot na de bekendmaking van de jaarresultaten in februari 2021 en wordt opgevolgd door Serge Piceu (BMT Aerospace).