De eigen inbreng bij de aankoop van een huis, appartement, grond of bij een renovatie stijgt gestaag. Gemiddeld bedraagt die eigen inbreng ongeveer 27 procent van het aankoopbedrag; 73 procent wordt dus geleend, zo blijkt uit cijfers van marktleider BNP Paribas Fortis. Dat is een stijging met 3 procentpunt tegenover 2020, terwijl de vastgoedprijzen toch opnieuw flink zijn gestegen.

Bij kredietnemers jonger dan 30 jaar ligt de quotiteit op 82 procent, ze betalen dus gemiddeld 18 procent uit eigen zak. 'Die quotiteit is het laagste cijfer ooit dat we al gezien hebben bij onze bank', verklaarde Tim Spellemans, verantwoordelijk voor hypothecaire kredieten. De Nationale Bank had de Belgische banken opgeroepen om voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van woonkredieten. Ze legde een 'loan to value'-drempel op van maximaal 90 procent voor een eigen woning en 80 procent voor een woning bestemd voor verhuur, met een beperkte mogelijkheid om daarvan af te wijken.

Deze drempel houdt jonge kopers niet tegen, zo blijkt nog uit de jaarcijfers van BNP Paribas Fortis. Een kwart van alle kredieten van de marktleider ging naar jonge mensen die hun eerste woning kochten; zij waren met een derde meer dan in 2020. Toen was er wel nog een negatief effect van de woonbonus die eind 2019 werd afgeschaft. "Als we daar het segment van de 30- tot 35-jarigen bij optellen, dan zijn vier op de tien kredieten toegekend aan deze generatie Y", luidde het donderdag. De gemiddelde leeftijd voor de aankoop van een woning bedraagt 39 jaar (-1 jaar).

