De coronacrisis heeft aan het licht gebracht dat de binnenstad van Amsterdam niet meer wordt bezocht door inwoners van de hoofdstad, maar vooral het domein is geworden van toeristen.

Nu die er niet meer zijn, is het oude centrum "leeg en stil", en dat is jammer. Dat betoogt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. 'Als Amsterdammers hun binnenstad links laten liggen omdat ze zich er niet meer thuis voelen, dan gaat er iets fundamenteel mis.'

Het stadsbestuur wil daarom dat de binnenstad een oppepper krijgt om weer meer 'eigen volk' te trekken en minder afhankelijk te worden van toeristen. Het college gaat daarvoor de komende maanden een plan opstellen. "De prachtige en unieke historische binnenstad moet weer functies herbergen die ertoe doen en waar Amsterdammers uit de hele stad naartoe komen. Waar een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren", aldus Halsema.

Ze pleit onder meer voor de ontwikkeling van het Leidseplein tot cultureel hart van de stad, met poppodia Melkweg en Paradiso, de theaters ITA, DeLaMar en Bellevue en bioscopen. De omgeving van het Mr. Visserplein moet het Joods Cultureel Kwartier worden, met het nieuwe Holocaust Museum, het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge en straks het Namenmonument. Het winkelaanbod in het centrum moet weer meer op de bewoners zijn gericht en de gemeente gaat zelf vastgoed kopen om dat te kunnen sturen.

Zo wordt het centrum van Amsterdam weer 'een binnenstad die verbindt, doordat diverse groepen Amsterdammers elkaar daar ontmoeten. Omdat de binnenstad hen iets te bieden heeft', schrijft de burgemeester.

