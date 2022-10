Op enkele dagen tijd hebben de banken al aan bijna 2.000 gezinnen betalingsuitstel toegekend voor hun woonkrediet. Dat meldt bankenkoepel Febelfin vrijdag. Gemiddeld maakt het uitstel ongeveer 430 euro per maand vrij, een som die bijvoorbeeld kan dienen om de energiefactuur te betalen.

Naar aanleiding van de energiecrisis met torenhoge prijzen dokterde de Belgische banksector vorige maand een systeem van betalingsuitstel uit. Het systeem ging op 1 oktober in. Tot en met 9 oktober werd voor 1.533 woonkredieten een betalingsuitstel toegekend binnen dit kader. Voor 453 kredieten werd betalingsuitstel toegekend via een oplossing op maat, buiten het kader.

'Het gaat om mensen die niet aan de voorwaarden voldoen en waarbij individueel overlegd wordt tussen bank en klant voor een oplossing op maat', verduidelijkt woordvoerster Isabelle Marchand. De oplossing kan afwijken van het kader, bijvoorbeeld door een kortere termijn. Wie wel aan de voorwaarden voldoet, krijgt 'quasi automatisch' een betalingsuitstel via het uitgewerkte systeem.

'Dit betekent dat in totaal bijna 2.000 betalingsuitstellen werden toegekend de voorbije dagen', klinkt het in het persbericht. De banken komen hun engagement na, wordt onderlijnd, omdat een kwart van de uitstellen buiten het uitgewerkte kader toegekend is, op individuele basis.

'Op basis van deze eerste cijfers kunnen we momenteel voorzichtig concluderen dat de behoefte aan betalingsuitstel van woonkrediet bij de gezinnen beperkt is.' De vraag kan evenwel nog evolueren, zo voegt de sectororganisatie toe. Het systeem is immers nog maar enkele dagen in werking, niemand weet hoe de prijzen zullen evolueren of de komende tijd zouden nog veel vaste energiecontracten bij afloop naar een variabel omgezet worden.

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan vanaf 1 oktober betalingsuitstel voor het woonkrediet krijgen. Ze moeten dan gedurende twaalf maanden geen aflossingen van kapitaal doen. De intresten moeten ze wel blijven betalen en de looptijd van de lening wordt verlengd met de looptijd van het betalingsuitstel. De maatregel geldt tot minstens eind maart 2023. Gezinnen moeten op het moment van de aanvraag over minder dan 10.000 euro roerend vermogen beschikken en ze mogen niet als wanbetaler geregistreerd staan. Een gelijkaardige regeling werd ook al ingevoerd tijdens de coronapandemie.

