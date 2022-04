Na een moeilijk 2020 haalt Besix op een omzet van bijna drie miljard opnieuw nettowinst. Dat is vooral te danken aan het rendement uit de vastgoedpromotie, concessies ien nichebedrijven zoals BESIX Unitec (netwerkinfrastructuur). De aannemerij was ook dit jaar weer een verliespost. Begin 2023 zet topman Johan Beerlandt een stap terug.

De omzet van BESIX Group steeg in 2021 met 7,5 procent naar 2,963 miljard euro. BESIX haalt een bedrijfscashflow 130 miljoen (4 procent) en een nettowinst van 27 miljoen (0,9 procent). Dat laatste cijfer oogt schraal, maar het is toch al een hele verbetering met tegenover het rampzalig pandemiejaar 2020, toen bijna 10 miljoen nettoverlies werd geboekt.

Uitvoerend voorzitter Johan Beerlandt: "De concessies, vooral in het Midden-Oosten, waren goed voor een rendement van 25 miljoen euro en dat van onze vastgoedontwikkeling van 23 miljoen, vooral op onze thuismarkt. Tenslotte waren gespecialiseerde bedrijven zoals netwerkinfrastructuurspecialist Besix Unitec en wegenbouwer Socogetra, goed voor een rendement van 15 miljoen. Zonder hun bijdrage aan de winst hadden we weer een verlies gemaakt."

De aannemingstak BESIX Contracting (1,8 miljard omzet), actief in 24 landen, was dit en vorig jaar een verliespost. " Omdat de materiaalkost dit jaar soms verdrievoudigd is en de kost van transport maal vier tot vijf steeg, vrees ik dat daar dit jaar geen verandering in komt", verzucht Beerlandt. Besix Contracting is gespecialiseerd in gebouwen en infrastructuurwerken. Die poot is goed voor 53 procent van de omzet. Het aandeel van wegenwerken, infrastructuur en nutsvoorzieningen bedraagt 29 procent en maritieme werken 4 procent.

De hoofdzetel die BESIX Contracting vorig jaar afwerkte voor BNP Paribas haalde recent een prijs op de vastgoedbeurs MIPIM. Andere opgeleverde projecten waren het kantoorgebouw Quatuor voor Befimmo en het Belgisch (en ook Franse) paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Dubai. Ondanks de financiële problemen door de pandemie, werden vorig jaar enkele prestigieuze contracten binnengehaald, zoals de bouw van het grootste Guggenheim-museum ter wereld in Abu Dhabi, de F-Toren in Abidjan (de hoogste in Afrika), een sport- en concertstadion in Nieuw-Zeeland, een 460 meter lange voetgangersbrug in Brisbane en het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media in Nederland.

De vastgoedpoot BESIX RED heeft meer dan 7 miljoen vierkante meter in ontwikkeling, hoofdzakelijk kantoren en residentiële gebouwen, met een kleine portfolio winkelvastgoed. Luxemburg is goed voor de helft van de activiteit. België voor een derde, maar die kan tegen 2023 meer dan verdubbelen. In Nederland en Portugal wordt de rest van de projecten uitgebouwd. De groep met een eigen vermogen van 100 miljoen euro haalde in 2021 een omzet van 161,6 miljoen euro, ondermeer door de verkoop van het Icône-kantoorcomplex in Luxemburg aan AG Real Estate en het wooncomplex Esprit Courbevoie in Louvain-la-Neuve aan Befimmo. Het rendement bedraagt 22,3 procent op het investeringsbedrag.

BESIX Concessions verwerft, investeert, exploiteert en onderhoudt projecten in toeristisch vastgoed (hotels in Brussel, Antwerpen, Polen en Zwitserland), infrastructuur (Nederlandse wegenwerken en de Coen-Tunnel) en milieu-installaties in het Midden-Oosten. Zo sloot het een contract over een afvalenergiecentrale in Dubai ter waarde van 1,2 miljard dollar. "Ook in het Midden-Oosten zullen we het aantal zuivere bouwwerken beperken en ons richten op complexe, gespecialiseerde contracten", aldus Beerlandt. "We zoeken meerwaarde, niet omzet om de omzet."

