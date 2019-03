Besix bouwt ook Frans paviljoen op Wereldexpo 2020

Het Belgische bouwbedrijf Besix mag nu ook het Franse paviljoen op de Wereldexpo van 2020 in Dubai bouwen. Eind februari raakte al bekend dat het Belgisch paviljoen in Dubai toegewezen wordt aan BEMOB-2020, een consortium waar Besix ook deel van uitmaakt.

Het ontwerp van het Franse paviljoen werd dinsdag 19 maart onthuld door Erik Linquier, de Franse algemeen commissaris voor de tentoonstelling en Brune Poirson, de staatssecretaris voor ecologische transitie. De bouw van het paviljoen begint in mei en zal 17 maanden duren.

Besix staat als enige bedrijf in voor de bouw, die ongeveer 12 miljoen euro zal kosten. Het paviljoen zal 55 meter breed, 20 meter hoog en 63 meter diep zijn, en zowel op het dak als de gevels zullen zonnepanelen liggen. Het hele terrein is goed voor 5.100 m², en er zal ook een voorplein zijn van 1.000 m² waar bezoekers volledig in de schaduw zullen kunnen aanschuiven.

Het is de eerste keer dat een Wereldexpo gehouden wordt in het Midden-Oosten. De Verenigde Arabische Emiraten zijn voor Besix de tweede belangrijkste markt, na de regio Benelux-Frankijk.

Bij het ontwerp van het Belgische paviljoen was rekening gehouden met de ecologische dimensie. Zo zal het meer energie opleveren dan het verbruikt, wordt het water volledig hergebruikt en wordt het paviljoen volledig klimaatneutraal. De structuur zal ook te demonteren zijn om later elders te gebruiken.

Er worden in Dubai zowat 25 miljoen bezoekers verwacht tussen oktober 2020 en april 2021.