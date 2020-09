De Belgische vastgoedspelers BPI Real Estate en Revive slaan de handen in elkaar voor een grote vastgoedontwikkeling in Polen. Op de site van een oude militaire kazerne in het centrum van Poznan bouwen ze een gemengd stadsproject.

BPI Real Estate en Revive betalen 26 miljoen euro voor de site van 5,5 hectare in Poznan. Het terrein ligt vlak naar centrale station van de Poolse stad en wordt momenteel nog gebruikt als parking. De Belgische projectontwikkelaars plannen er een nieuwe stadswijk met meer dan duizend wooneenheden. Daarnaast voorzien ze er ook 24.000 vierkante meter aan kantoren en commerciële ruimtes.

Volgens Alexandre Huyghe, sinds juni de nieuwe CEO van Revive, is er in Polen nog veel potentieel voor reconversieprojecten. "In de Poolse steden zijn nog tal van sites die er verlaten bijliggen, terwijl ze eigenlijk op een strategisch sterke locatie liggen", stelt hij. Revive is niet aan zijn proefstuk toe in Polen. In Gdansk herontwikkelt het samen met Alides de voormalige scheepswerven van de stad tot een nieuwe wijk met meer dan 2000 wooneenheden.

Ook Jacques Lefèvre, CEO van BPI Real Estate Belgium, gelooft sterk in de Poolse markt: "We plannen de komende jaren nog meer investeringen te doen in Polen, waarbij Pozna? een grote rol zal spelen. Het is immers een stad met een enorm potentieel en één van de snelst groeiende vastgoedmarkten van Polen. De levensstandaard ligt er heel hoog, onder andere door het sterke niveau van het onderwijs en de gezondheidszorg."

BPI en Revive sluiten een joint venture voor deze deal die ze in een persbericht 'één van de grootste vastgoedtransacties van Polen' noemen. Ze tellen elk 50 procent van het totale investeringsbedrag neer.

BPI Real Estate en Revive betalen 26 miljoen euro voor de site van 5,5 hectare in Poznan. Het terrein ligt vlak naar centrale station van de Poolse stad en wordt momenteel nog gebruikt als parking. De Belgische projectontwikkelaars plannen er een nieuwe stadswijk met meer dan duizend wooneenheden. Daarnaast voorzien ze er ook 24.000 vierkante meter aan kantoren en commerciële ruimtes. Volgens Alexandre Huyghe, sinds juni de nieuwe CEO van Revive, is er in Polen nog veel potentieel voor reconversieprojecten. "In de Poolse steden zijn nog tal van sites die er verlaten bijliggen, terwijl ze eigenlijk op een strategisch sterke locatie liggen", stelt hij. Revive is niet aan zijn proefstuk toe in Polen. In Gdansk herontwikkelt het samen met Alides de voormalige scheepswerven van de stad tot een nieuwe wijk met meer dan 2000 wooneenheden. Ook Jacques Lefèvre, CEO van BPI Real Estate Belgium, gelooft sterk in de Poolse markt: "We plannen de komende jaren nog meer investeringen te doen in Polen, waarbij Pozna? een grote rol zal spelen. Het is immers een stad met een enorm potentieel en één van de snelst groeiende vastgoedmarkten van Polen. De levensstandaard ligt er heel hoog, onder andere door het sterke niveau van het onderwijs en de gezondheidszorg."BPI en Revive sluiten een joint venture voor deze deal die ze in een persbericht 'één van de grootste vastgoedtransacties van Polen' noemen. Ze tellen elk 50 procent van het totale investeringsbedrag neer.