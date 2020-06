Belfius verwacht dat de recessie dit jaar gepaard gaat met een krimp van het gezinsinkomen, die in 2020 voor een gemiddelde daling van de residentiële vastgoedprijzen zorgt van 2,5 procent tot 3 procent.

De prognoses ha ngen wel af van het verloop van het economisch herstel, meldt de bank. Als het virus opnieuw de kop opsteekt, en er een tweede lockdown komt, dan kan de schade voor de woonmarkt verder oplopen, klinkt het.

De diepe recessie veroorzaakt dit jaar volgens Belfius een negatieve inkomensschok voor de gezinnen en een nominale daling van de woonprijzen. Toch zou de impact beperkt blijven omdat 'voldoende elementen aanwezig blijven die de interesse voor huizen en appartementen ondersteunen'. De lage rente blijft daarbij het belangrijkst.

In april en mei, toen de strengste inperkingsmaatregelen van kracht waren, daalde het aantal vastgoedtransacties bij de notarissen met meer dan een kwart vergeleken met dezelfde periode in 2019. 'Maar net als bij de woningbouw kijken we de volgende maanden uit naar een inhaalbeweging door een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken', meent de bank.

De vraag zal zijn hoe de vastgoedmarkt na die inhaalbeweging zal presteren. 'Door de recessie zullen meer mensen hun baan verliezen of door tijdelijke werkloosheid inkomensverlies lijden en hun bouw- of koopplannen voor onbepaalde tijd opbergen. Uit een recente enquête blijkt dat een op de zeven kandidaat-kopers zijn zoektocht uitstelt wegens de sombere economische vooruitzichten en de onzekerheid over de prijzen. Dit jaar zullen er dus waarschijnlijk minder gezinnen doorstromen van de huur- naar de koopmarkt waardoor de vraag naar huurwoningen wel stevig blijft', aldus Belfius.

De prognoses ha ngen wel af van het verloop van het economisch herstel, meldt de bank. Als het virus opnieuw de kop opsteekt, en er een tweede lockdown komt, dan kan de schade voor de woonmarkt verder oplopen, klinkt het.De diepe recessie veroorzaakt dit jaar volgens Belfius een negatieve inkomensschok voor de gezinnen en een nominale daling van de woonprijzen. Toch zou de impact beperkt blijven omdat 'voldoende elementen aanwezig blijven die de interesse voor huizen en appartementen ondersteunen'. De lage rente blijft daarbij het belangrijkst. In april en mei, toen de strengste inperkingsmaatregelen van kracht waren, daalde het aantal vastgoedtransacties bij de notarissen met meer dan een kwart vergeleken met dezelfde periode in 2019. 'Maar net als bij de woningbouw kijken we de volgende maanden uit naar een inhaalbeweging door een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken', meent de bank. De vraag zal zijn hoe de vastgoedmarkt na die inhaalbeweging zal presteren. 'Door de recessie zullen meer mensen hun baan verliezen of door tijdelijke werkloosheid inkomensverlies lijden en hun bouw- of koopplannen voor onbepaalde tijd opbergen. Uit een recente enquête blijkt dat een op de zeven kandidaat-kopers zijn zoektocht uitstelt wegens de sombere economische vooruitzichten en de onzekerheid over de prijzen. Dit jaar zullen er dus waarschijnlijk minder gezinnen doorstromen van de huur- naar de koopmarkt waardoor de vraag naar huurwoningen wel stevig blijft', aldus Belfius.