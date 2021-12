De beurs Batibouw, die in het teken staat van bouwen en verbouwen, is uitgesteld tot mei 2022. Dat kondigen de organisatoren woensdag aan in een persbericht.

De beurs zou normaal plaatsvinden van 19 tot en met 27 februari 2022. Maar door de aanhoudende onzekerheid rond de coronamaatregelen, is beslist om de beurs uit te stellen. Er werd een nieuwe datum vastgelegd: van 21 tot en met 29 mei.

'Na enkele dagen van bezinning hebben wij in overleg met het exposantencomité besloten de beurs uit te stellen tot mei. Wij willen onze exposanten en bezoekers een kwaliteitsbeurs garanderen zonder beperkingen. Hoewel de regering geen nieuwe maatregelen heeft uitgevaardigd met betrekking tot de organisatie van beurzen, weten we niet wat morgen zal brengen', klinkt het in het persbericht.

Batibouw richt zich zowel tot particulieren als professionelen. In 2020 lokte de beurs op Brussels Expo nog 187.000 bezoekers, maar dit jaar vond ze enkel digitaal plaats wegens de coronapandemie. De bedoeling is om volgend jaar weer op Brussels Expo aanwezig te zijn.

