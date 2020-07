Vastgoedbedrijf Atenor voert voor het eerst een kantoorproject uit in Duitsland.

Het zal een kantoorgebouw optrekken in Düsseldorf, in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen, meldt het beursgenoteerde bedrijf donderdag nabeurs. Atenor wil via een nieuwe dochteronderneming in een universiteitsdistrict van Düsseldorf "in de nabije toekomst" starten met de bouw van het kantoorgebouw van 14.000 vierkante meter, zegt het in een persbericht. Het is het tweede project van Atenor in Düsseldorf. Het andere is een winkel-/woonproject.