In Antwerpen is het residentiële gedeelte van de Antwerp Tower aan het Operaplein afgewerkt na een vier jaar durende totaalrenovatie. Dat meldt projectontwikkelaar Matexi. In totaal gaat het om 241 appartementen en penthouses die worden opgeleverd.

De Antwerp Tower prijkte - vooral vanwege zijn ligging pal naast en achter het iconische Operagebouw - voor de renovatie op verschillende lijsten van "lelijkste gebouwen van Europa". Sowieso was het kantoorgebouw, dat van 1974 dateert, aan een vernieuwingsoperatie toe.

Het woongedeelte strekt zich nu uit over 26 verdiepingen en ruim 100 meter hoogte. Antwerp Tower is na de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal het hoogste gebouw van de stad, maar nu ook het allerhoogste residentiële gebouw.

De vernieuwde toren werd verder uitgerust om aan het toekomstig stedelijk warmtenet gekoppeld te kunnen worden, het dak bevat zonnepanelen en een daktuin. Beneden is er 4.000 m² commerciële ruimte voorzien en verder nog 4.600 m² kantoorruimte. Verschillende winkel- en restaurantketens namen er al hun intrek of plannen een verhuis. Ondergronds is er een parkeergarage voor 250 auto's en 700 fietsen.

De Antwerp Tower prijkte - vooral vanwege zijn ligging pal naast en achter het iconische Operagebouw - voor de renovatie op verschillende lijsten van "lelijkste gebouwen van Europa". Sowieso was het kantoorgebouw, dat van 1974 dateert, aan een vernieuwingsoperatie toe. Het woongedeelte strekt zich nu uit over 26 verdiepingen en ruim 100 meter hoogte. Antwerp Tower is na de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal het hoogste gebouw van de stad, maar nu ook het allerhoogste residentiële gebouw. De vernieuwde toren werd verder uitgerust om aan het toekomstig stedelijk warmtenet gekoppeld te kunnen worden, het dak bevat zonnepanelen en een daktuin. Beneden is er 4.000 m² commerciële ruimte voorzien en verder nog 4.600 m² kantoorruimte. Verschillende winkel- en restaurantketens namen er al hun intrek of plannen een verhuis. Ondergronds is er een parkeergarage voor 250 auto's en 700 fietsen.