De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is sinds de invoering op 1 maart al 751 keer aangevraagd, goed voor een bedrag van 5,63 miljoen euro. Dat meldt het Vlaams Energieagentschap woensdag.

In dertien Vlaamse steden geldt een btw-tarief van 6 in plaats van 21 procent voor wie een gebouw sloopt en er een nieuwe woning of appartementsgebouw zet. Buiten die steden voerde de Vlaamse regering de sloop- en heropbouwpremie in, die 7.500 euro bedraagt.

De premie is alleen aan te vragen tussen 1 maart en 31 oktober 2019. Bovendien komen enkel projecten waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend, in aanmerking. De premie moet binnen de maand na het indienen van die omgevingsvergunning worden aangevraagd.