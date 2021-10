Het Belgische zorgvastgoedbedrijf Aedifica heeft de Britse vastgoedbeheerder Layland Walker overgenomen. Financiële details maakte het Bel20-bedrijf niet bekend.

Aedifica werkt al acht jaar samen met Layland Walker. De Britten staan in voor het beheer van Aedifica's portefeuille in het Verenigd Koninkrijk, die momenteel bestaat uit meer dan honderd sites met een totale waarde van zowat 735 miljoen euro. Daarnaast heeft het zorgvastgoedbedrijf er investeringen lopen in negen projecten.

Nu lijft de Belgische groep de vastgoedbeheerder in, die voortaan Aedifica UK Management zal heten. De zeven personeelsleden van het bedrijf blijven aan boord.

'Door het team in de Aedifica-familie te verwelkomen, creëren we een uitgelezen opportuniteit om onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verder uit te breiden', zegt CEO Stefaan Gielens. 'Dit lokale Britse team zal Aedifica in staat stellen om nog beter in te spelen op de behoeften van de huurders, om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op de markt en om gemakkelijk nieuwe opportuniteiten aan te grijpen', klinkt het.

