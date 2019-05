Voor het Festival van de architectuur in september zullen de Gentse stadswijken Ledeberg en Moscou in deelgemeente Gentbrugge met elkaar verbonden worden door een traject van 7.000 dominostenen.

Het Festival van de architectuur is een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut, dat samenwerkt met de Stad Gent, de Stadsbouwmeester en Kunstencentrum Vooruit. 'Verbind de stad' wordt het thema, zegt de Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele. 'In de stad van morgen wonen we niet alleen dichter bij elkaar, we zullen ook creatiever moeten omgaan met minder ruimte. Waarom geen sporthal op het dak van een supermarkt of een park op poten? Delen we niet beter de auto die we slechts af en toe gebruiken? Architectuur speelt vandaag een cruciale rol: ze heeft niet alleen de kracht om gebouwen en functies te verbinden, maar ook om mensen dichter bij elkaar te brengen.'

Het evenement start op 21 september met 'Dominoes'. Het artistiek project van Station House Opera trekt naar de van elkaar gescheiden stadswijken Ledeberg en Moscou. Buurtcentra, scholen, pleinen, kerk en moskee, cafés, appartementen, huizen en Gentenaars zullen worden verbonden door een traject van 7.000 dominostenen dwars door de buurt. Het spektakel wordt gemaakt met bewoners, vrijwilligers en wijkverenigingen.

Daarna staat een hele week architectuur op het programma. 'In de Kunsthal Gent loopt de geprezen tentoonstelling Unless ever people / Caritas for freespace waarmee architecten de vylder de vinck tailleu een zilveren leeuw wegkaapten op de architectuurbiënnale van Venetië. Ook in het Design Museum Gent, het Vandenhove Centrum voor architectuur (20 jaar Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester), en op de tiende verdieping van het stadskantoor AC Portus - de voormalige Belgacomtoren - viert kwalitatieve architectuur hoogtij', meldt het Gentse stadsbestuur.