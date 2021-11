Bank Degroof Petercam heeft enkele lastige jaren achter de rug. Maar het tij is gekeerd, verzekert de nieuwe CEO, Hugo Lasat. "Mijn taak is de bank verder te laten groeien, in haar vier activiteiten."

Twee jaar stond de bekende Franstalige econoom Bruno Colmant aan het hoofd van Bank Degroof Petercam, de grootste onafhankelijke private bank van het land met 80 miljard euro aan activa onder beheer en 1400 mensen in dienst. In die twee jaar moest hij de instelling op het gebied van controle en compliance weer op de rails zetten.

Degroof Petercam werd in 2019 immers op de vingers getikt wegens ernstige tekortkomingen in zijn anti-witwasbeleid. De bank moest haar procedures aanscherpen en administratief de herkomst van de vermogens van haar klanten documenteren.

"Het gros van dat werk is afgerond. Zo goed als alle dossiers zijn in orde", zegt Hugo Lasat, die Colmant eind oktober als CEO opvolgde. Colmant zal zich nu concentreren op de private-bankingtak van Degroof Petercam. Met Lasat komt voor het eerst een Vlaming aan het hoofd van de groep, een man met meer dan dertig jaar ervaring in assetmanagement (vermogens- en fondsenbeheer).

U hebt sinds de fusie van Degroof en Petercam in 2015 de fondsenbeheerder van de groep, Degroof Petercam Asset Management (DPAM), geleid. Is deze interne benoeming een keuze voor continuïteit?

HUGO LASAT. "Mijn aanstelling is het resultaat van verschillende factoren. Enerzijds gaf Bruno te kennen dat hij fulltime met private banking bezig wilde zijn. Ik ken Bruno al heel lang. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 1986 aan de koffiemachine bij Arthur Andersen. Ik was toen nog een piepjonge consultant, hij was al een senior advisor. Wij zijn altijd in contact gebleven, en enkele jaren geleden liepen we elkaar weer tegen het lijf bij Degroof Petercam. Onze persoonlijkheid mag dan verschillen, onze relatie is altijd goed geweest. Er is veel wederzijds respect. Het werk dat Bruno de voorbije jaren gedaan heeft, is niet te onderschatten.

"Anderzijds is er een nieuwe voorzitter, Gilles Samyn (de voormalige rechterhand van Albert Frère, nvdr), die mij bij zijn benoeming polste naar mijn visie op het bedrijf. Ik heb mijn kijk gegeven, en van het ene is het andere gekomen. Overigens is ook mijn opvolging bij DPAM met Peter De Coensel een interne benoeming."

Hoe ziet u uw taak als nieuwe CEO?

LASAT. "Het is niet mijn bedoeling alles overhoop te gooien. Ik omschrijf mijn taak als manage and develop: het bedrijf goed beheren en doen groeien. De sterkte van Degroof Petercam ligt in de interconnectie van onze vier activiteiten: investment banking, private banking, assetmanagement en asset services. Als hoofd van DPAM heb ik de voordelen van dat geïntegreerde model ervaren. Private banking versterkt assetmanagement, en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor investment en private banking, en voor assetmanagement en services. Het is een soort van Rubik's Cube van expertisedomeinen ten dienste van onze klanten."

U leidde de voorbije jaren Degroof Petercam Asset Management. Hoe heeft die activiteit zich ontwikkeld?

LASAT. "DPAM heeft de voorbije jaren een ontzettend mooie groei neergezet, vooral internationaal. In landen als Spanje en Italië zijn we uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde fondsenbeheerder. DPAM is een schitterend exportproduct, waarvan het succes in België wellicht te weinig bekend is. We hebben commerciële teams in vestigingen in acht landen, en klanten in meer dan twintig landen. Bovendien nemen we een vooraanstaande plaats in op de markt van duurzame beleggingsfondsen.

"Het doel is de dubbelcijferige groei van de voorbije jaren voort te zetten, rekening houdend met de complementariteit met de andere activiteiten. Het is niet de bedoeling alleen te focussen op DPAM en de andere activiteiten in gevaar te brengen."

Degroof Petercam heeft het imago de bank van de rijke maar oudere Franstalige en Brusselse families te zijn. Wilt u als eerste Vlaamse CEO meer activiteiten ontwikkelen in het noorden van het land?

LASAT. "We staan al sterk in Vlaanderen. We hebben een heel belangrijk kantoor in Antwerpen en bijna 80 private bankers in het noorden van het land. Ik stel vast dat de werkdruk bij onze mensen in Vlaanderen, in zowel private als investment banking, zeer hoog ligt. Het zou dus vanzelfsprekend zijn om onze aanwezigheid in Vlaanderen uit te breiden en er meer kantoren te openen. Niet omdat we dat zelf willen, maar omdat de vraag van de klant er is."

Het voorbije jaar opende u nochtans vooral nieuwe kantoren in de Brusselse rand.

LASAT. "We hebben kantoren geopend in Wemmel, Kraainem en Ukkel, om dichter bij de klant te zijn. De mobiliteit in Brussel is een probleem. Door kantoren in de rand te openen, moeten de klanten en het personeel zich niet naar het centrum van de stad begeven. Dat werkt tot ieders tevredenheid."

BIO HUGO LASAT - 1964: geboren in Etterbeek - Master in de economie en financiën aan de KU Leuven Campus Brussel - 1986-1988: begint zijn carrière bij de consultant Arthur Andersen & Co - 1988-1992: Start in de financiële sector als portefeuillebeheerder bij de bank Bacob - 1992-1995: senior portfolio manager bij AG Asset Management - 1995-1998: hoofd assetmanagement bij Paribas Bank België - 1998-2001: CEO en CIO van Cordius Asset Management - 2001-2006: CEO van Dexia Asset Management (het huidige Candriam) - 2007-2008: lid van het managementcomité van Dexia SA, verantwoordelijk voor retail en private banking, verzekeringen en assetmanagement - 2009-2010: CEO van het pensioenfonds Amonis - 2011-2016: hoofd van Petercam Institutional Asset Management - 2016-2021: CEO van Degroof Petercam Asset Management - Sinds oktober 2021: CEO van Degroof Petercam - Is ook bestuurder bij de Zwitserse verzekeraar Baloise Holding AG en gastprofessor aan de KU Leuven Campus Brussel

