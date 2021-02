Hoe groot is de impact van corona op kmo's? (video)

Voor het eerst in 2 jaar zijn er in onze KMO's meer jobs verloren gegaan dan er nieuwe zijn bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx. De tewerkstelling in de KMO's viel vorig jaar met 0,66 procent terug, terwijl ze in 2019 nog met 2,7 procent toenam. De dalende trend zet zich ook aan het begin van dit jaar voort.