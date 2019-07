Hoe de Gentse Feesten voor de stad het speerpunt vormen van citymarketing

Ad Van Poppel medewerker Trends

Van 19 tot en met 28 juli staat Gent weer in het teken van de Gentse Feesten. De vijftigste 'moderne' editie van de feesten neemt een belangrijke plaats in de Gentse citymarketing in.

Vijftig jaar Vorig jaar vierde Gent 175 jaar Gentse Feesten. De Feesten zijn in 1843 gestart als een algemene kermis. Daarvoor had elke wijk een eigen feest. Het stadsbestuur besliste in dat jaar er één groot festijn van te maken. Na de Tweede Wereldoorlog zakte de populariteit weg. Vijftig jaar geleden, in 1969, bliezen "enkele alternatievelingen" zoals de website meldt, onder wie Walter De Buck, de Gentse Feesten nieuw leven in. Met succes. Het initiatief van toen groeide uit tot een feest van tien dagen.

