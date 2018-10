Het advies van Sven Nys aan managers: 'Mensen moeten het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden'

Velen herinneren zich de supporter die bier over de zwoegende Sven Nys goot, of Nys die in de wisselzone valt omdat zijn mecanicien de fiets onder hem wegtrekt. En wie zag niet een van de 300 overwinningen van de veldrijder? Maar weet u ook wat u daar als manager uit leert?