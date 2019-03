Haasje-over aan de top van het klassement

De Beleggerscompetitie is nog niet halfweg. Dus blijft het de moeite om vrienden, collega's of familieleden te overtuigen om zich in te schrijven. Als ze een van de resterende weekklassementen in de wacht slepen, worden ze 1000 euro rijker, en dat is een inspanning waard. Nieuwkomers krijgen 100.000 euro virtueel geld, dat ze kunnen beleggen in een selectie aandelen, trackers en turbo's. Elke weekdag kunnen ze 100 euro virtueel geld bijverdienen door de dagelijkse quizvraag correct te beantwoorden. Wie zich wil inschrijven, kan dat op de website beleggerscompetitie.knack.be.

Inspiratie opdoen

De winnaar van het vierde weekklassement, Fineco, won op de valreep dankzij een fantastische eindspurt. Op donderdagavond stond hij nog op de 68ste plaats en op vrijdagavond had hij alle andere spelers te grazen genomen. Hij deed dat door een geslaagde turbotransactie. Eerst verkocht hij op vrijdagavond zijn turbo long op de Bel-20-index met een kleine winst. Hij schakelde over op een turbo short op de olieprijs, die hij minder dan vijf uur later verzilverde met een winst van 50 procent, of 2427 euro. Zijn portefeuille stopte hij vol met bankaandelen: BNP Paribas, Crédit Général, ING, KBC, KBC Ancora en Société Générale. Die vulde hij aan met trackers met een hefboom op de Eurostoxx50 en de CAC-40-index. Door de hausse van de afgelopen week boekte hij daarop ook een leuke winst.

In de algemene rangschikking blijft veel bewegen en in de loop van de dag wisselen de portefeuilles aan de top verscheidene keren af. Fineco rukte op tot de elfde plaats, maar aan de top staat de portefeuille zou. De beheerder van die portefeuille mikt met een turbo short op de daling van de olieprijs, maar staat daar nog op verlies. Hij beheert zijn portefeuille wel bijzonder dynamisch en boekte mooie winsten op Recticel, Adyen, Grandvision en TechnipFMC. Een van zijn nieuwste speeltjes is het Duitse volatiele aandeel Wirecard.

Outlook

Het Britse Lagerhuis stond de afgelopen week bijna elke dag in de schijnwerpers. Het regende stemmingen, maar een harde brexit werd voorlopig afgewend. Het Lagerhuis wil dat er een ordelijke deal komt. Daarvoor vragen de Britten aan Europa uitstel tot 30 juni. Als een van de Europese lidstaten dat verzoek afwijst, kan het toch tot een no-dealbrexit komen. De aandelenbeurzen reageerden bijzonder positief en de koersen gingen met sprongen in de hoogte.

Het resultatenseizoen loopt op zijn laatste benen. Toch kunnen verrassingen de koers van een aandeel nog altijd sterk in de ene of andere richting bewegen. Probeer ook aandelen te vinden die overnameprooien kunnen worden. Zo werd vorige week een niet bindend bod uitgebracht op het Nederlandse voedingsconcern Wessanen, dat niet tot het universum van de Beleggerscompetitie behoort. Zoals zo vaak steeg de koers van het aandeel voordat het bod werd bekendgemaakt. In het beursjargon heet dat voorkennis, wat in theorie niet mag, maar in de praktijk vaak voorkomt.

Denk er ook aan dat onvoorziene gebeurtenissen roet in het eten van de beleggers kunnen gooien. De vliegtuigcrash van het nieuwe Boeingtoestel 737 Max 8 van Ethiopian Airlines deed de koers van Boeing geen goed. Ook de koersen van andere luchtvaartmaatschappijen verzwakten.