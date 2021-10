Honderdzesendertig landen hebben een akkoord gesloten over een wereldwijde, grootschalige hervorming van de belastingen voor multinationals. Dat heeft de OESO vrijdag aangekondigd, nadat ook Hongarije, Estland en Ierland akkoord gingen.

'De grote hervorming van het internationale fiscale systeem die vandaag binnen de OESO werd afgesloten, garandeert de invoering van een minimumbelasting van 15 procent voor multinationals vanaf 2023', aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een persbericht.

Honderdveertig landen waren betrokken bij de onderhandelingen, Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka zijn niet toegetreden tot het akkoord. Eerder op de dag raakte wel bekend dat Hongarije als laatste land van de Europese Unie akkoord is gegaan. Samen met onder meer Ierland en Estland verzette het land zich tegen de minimumbelasting. De G20 was eerder dit jaar al akkoord gegaan met de hervorming.

De bedoeling is dat de landen in 2022 een multilaterale conventie ondertekenen, die in 2023 van kracht wordt. Zwitserland liet vrijdag al wel weten dat het niet zal lukken om tegen 2023 de nieuwe regels in te voeren.

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking, aangezien het voor multinationals nu nog gemakkelijk is om minder belastingen te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te vestigen. Over een deel van de winst van multinationals wordt bovendien geen belasting geheven in het thuisland, maar in de landen waar het bedrijf die winst daadwerkelijk behaalde.

De OESO hoopt enkel met de mininumbelasting wereldwijd zowat 150 miljard dollar (130 miljard euro) binnen te halen. Daarnaast raamt de OESO dat van de winsten van de honderd grootste en meest winstgevende bedrijven zo'n 125 miljard dollar (108 miljard euro) belast kan worden door andere landen dan voorheen.

'Het akkoord van vandaag maakt onze internationale belastingsregelingen eerlijker en efficiënter', zei secretaris-generaal van de OESO Mathias Cormann. 'Dit een grote overwinning voor effectief en gebalanceerd multilateralisme. Het is een verreikende overeenkomst die ervoor zorgt dat ons belastingsysteem past binnen een gedigitaliseerde en geglobaliseerde wereldeconomie. We moeten nu snel en hard werken om de implementatie van de grote hervorming te verzekeren.'

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen noemt het akkoord een 'prestatie voor de economische diplomatie die maar één keer in een generatie voorkomt'. 'We hebben eeuwigdurende onderhandelingen omgezet in decennia van welvaart, voor Amerika en voor de wereld', schreef ze op Twitter.

