De Belgische industriële verbruikers van elektriciteit waarschuwen voor een dubbele Belgische energiehandicap. De elektriciteitsprijzen zijn in België hoger dan in de buurlanden, en de Europese elektriciteitsprijzen zijn al fors hoger dan in de rest van de wereld. "Dat mag niet blijven duren. Het maakt de industriële productie in Europa niet meer competitief. En het kan voor de Europese industrie leiden tot de diepste crisis in decennia. We dreigen een stuk van onze industrie te verliezen", zegt Peter Claes, directeur van Febeliec, de belangenvereniging van de industriële energieverbruikers.

Naar intussen slechte traditie betalen de Belgische industriële verbruikers meer voor hun elektriciteit dan hun concurrenten in de buurlanden. Cijferwerk van Deloitte in opdracht van Febeliec toont aan dat een Belgische industriële verbruiker dit jaar 19 (voor de grootste verbruikers) tot 25 procent (voor een doorsneeverbruiker) meer betaalt voor elektriciteit dan de gemiddelde prijs die verbruikers in Frankrijk, Duitsland en Nederland betalen."De elektriciteitsprijzen zijn dit jaar in al die landen sterk gestegen, maar de Franse industrie geniet van een lager tarief, dat de overheid subsidieert. De Belgische elektriciteitsprijs is voor elk industrieel gebruiksprofiel hoger dan in elk van de buurlanden. Een doorsnee industriële verbruiker betaalt in Vlaanderen ongeveer 3 miljoen euro meer voor elektriciteit dan de concurrentie gemiddeld betaalt in de buurlanden. Voor de grootste verbruikers loopt dat verschil op tot ruim 25 miljoen euro per jaar", zegt Gert Vanhees, partner van Deloitte.Het prijsverschil met de buurlanden is niet alleen te wijten aan de Franse subsidieregeling, maar ook aan de hogere belastingen op elektriciteit in België en aan de hogere transmissienettarieven. De federale overheid keurde vorig jaar weliswaar het principe van een energienorm in, waarbij de Belgische energiekosten in lijn moeten blijven met de energiekosten in het buitenland. "Die wet moet nu dringend in de praktijk gebracht worden. Een nooit geziene stijging van de kosten tast onze concurrentiekracht aan", zegt Luc Sterckx, de voorzitter van Febeliec.De forse prijsstijging van elektriciteit op de Europese markten is hoofdzakelijk het gevolg van de gestegen aardgasprijzen, omdat met aardgas gestookte centrales doorgaans de elektriciteitsprijs bepalen. Dat betekent dat ook de hogere CO2-prijs vlot doorsijpelt in de elektriciteitsprijs, ook als die elektriciteit wordt geproduceerd in een kerncentrale of door windmolens. Buiten Europa zijn de aardgas- en de CO2-prijs veel lager, waardoor ook de elektriciteitsprijs er doorgaans lager is. "De Belgische industrie moet dus opboksen tegen lagere energieprijzen in de buurlanden, én tegen lagere energiekosten voor de concurrentie buiten Europa", zegt Peter Claes.De Belgische bedrijven kunnen de hogere energiekosten niet zomaar doorrekenen in hun eindprijzen. Vooral de bedrijven met concurrenten buiten Europa weten amper nog van welk hout pijlen te maken. "De Belgische elektriciteitsprijzen moeten dringend in lijn gebracht worden met die in de buurlanden", zegt Philippe Taranti, general manager van de Belgische en Duitse productievestigingen van het chemiebedrijf Inovyn, een dochterbedrijf van Ineos. "Voor onze Belgische vestigingen in Antwerpen en Jemeppe kijken we dit jaar tegen 2 tot 10 miljoen euro extra elektriciteitskosten aan, vergeleken met onze productiesites in de buurlanden. Dat remt niet alleen nieuwe investeringen af, het plaatst ook vraagtekens bij de voortzetting van onze activiteiten in België."