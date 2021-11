De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft er vertrouwen in dat de Europese Unie haar regels voor schulden en tekorten zal herzien in de nasleep van de coronapandemie. "Dat zal in ons voordeel werken."

De Europese Commissie is een raadpleging gestart over de wijze waarop de regels van het Stabiliteits- en Groeipact moeten worden gewijzigd. De regels voor schulden en tekorten werden vorig jaar opgeschort toen de coronapandemie toesloeg, maar zullen waarschijnlijk in 2023 weer van kracht worden.

De Europese Commissie is een raadpleging gestart over de wijze waarop de regels van het Stabiliteits- en Groeipact moeten worden gewijzigd. De regels voor schulden en tekorten werden vorig jaar opgeschort toen de coronapandemie toesloeg, maar zullen waarschijnlijk in 2023 weer van kracht worden. De verhouding tussen de Griekse overheidsschuld en het bruto binnenlands product (bbp) is na de pandemie gestegen tot 207 procent, ver boven de Europese limiet van 60 procent. De zuidelijke lidstaten van de Europese Unie dringen aan op flexibelere regels, zodat ze kunnen blijven investeren. Sommige noordelijke landen zijn tegen grote veranderingen.Premier Kyriakos Mitsotakis zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat het "pact zal veranderen en de lessen van de pandemie en de crisis zal verwerken". Maar hij voegt eraan toe dat de hoge schuld van Griekenland geen probleem is en dat het land leent tegen historisch lage rentes. "De beleggers lijken zich comfortabel te voelen bij de politieke situatie. We zijn een stabiele eenpartijstaat met een sterke meerderheid en een grote kans om de volgende verkiezingen te winnen." Een heet hangijzer is de vraag of gewijzigde Europese uitgavenregels bepaalde soorten overheidsuitgaven kunnen herclassificeren als investeringen die de hele Europese Unie ten goede komen. Mitsotakis suggereert dat er meer speelruimte moet zijn voor de Griekse uitgaven voor het leger en de handhaving van de immigratiewetgeving. De Griekse defensie-uitgaven zijn dit jaar gestegen tot 3,82 procent van het bbp, het hoogste van alle NAVO-lidstaten, vanwege de bezorgdheid over de bedreiging die Turkije vormt voor zijn veiligheid. Athene heeft de uitgaven voor marineschepen en gevechtsvliegtuigen opgevoerd. Mitsotakis ligt onder vuur van de oppositie, omdat zijn defensie-uitgaven de Griekse schuld met zo'n 10 miljard euro hebben doen toenemen. Griekenland heeft ook zijn grenscontroles verscherpt, onder meer door intensievere patrouilles op zee en de bouw van een muur langs de grens met Turkije. Athene zegt dat de extra inspanningen de Europese Unie ten goede komen. "Ik ben er niet voor om meer dan 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven, maar we moeten het doen", zegt Mitsotakis. Hij voegt eraan toe dat de situatie van Griekenland ongebruikelijk is, omdat de grootste bedreiging voor zijn veiligheid afkomstig is van een mede-NAVO-lid. Als Griekenland door Turkije zou worden aangevallen, kan het geen beroep doen op de clausule over een wederzijdse verdediging van artikel 5 van het bondgenootschap. "We hebben een andere veiligheidsgarantie nodig. Europa moet ons die bieden." In september ondertekende Griekenland een defensiepact met Frankrijk, dat onder meer voorzag in de aankoop van drie fregatten en 24 Rafale-gevechtsvliegtuigen. Frankrijk zou zich ertoe verbinden Griekenland te steunen als de spanningen met Turkije oplopen.