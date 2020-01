Door de overname van Monoqi telt Decovry 5 miljoen leden. Daarmee schuift het onlineplatform, dat design en lifestyleproducten aanbiedt, almaar meer op richting de Europese top.

De Berlijnse start-up Monoqi, die in totaal zo'n 25 miljoen euro kapitaal ophaalde, verkeerde in financiële moeilijkheden. De overname door Decovry betekent een doorstart. Decovry neemt de digitale activa over, zoals de merknaam, het klantenbestand en de software, maar niet de mensen die voor het bedrijf werkten. "De schaaleffecten van deze transactie zijn dat we één technologisch platform hebben in plaats van twee en één logistiek centrum in plaats van twee", zegt Steven Coppens, medeoprichter van Decovry en in een vorig leven investeerder bij Gimv. "Ook voor de communicatie is één team verantwoordelijk in de plaats van twee, terwijl het klanten- en leveranciersbestand van Decovry meer dan verdubbelt. We nemen geen kantoor over."

De twee partijen maken geen financiële details bekend over de deal. Ze geven ook geen omzetcijfers vrij. Wel zegt managing director Steven Coppens dat niet alleen het ledenbestand, maar ook de internationale omzet verdubbelt. "We vermelden momenteel geen omzet. Er zit veel potentieel in deze deal, maar we willen eerst de resultaten van de eerste maanden afwachten, om gerichte aanwervingen te kunnen doen. In elk geval zal de gecombineerde activiteit rendabel zijn." Decovry wil volgende week de eerste aanwerving doen in Duitsland, wat het team van het groeibedrijf op dertien mensen brengt.

Door de overname betreedt het in 2011 opgerichte Decovry, de handelsnaam van de nv The Growing Three, nu de Duitse en de Britse markt. Het stond al sterk in België, Nederland en Frankrijk. De bedoeling is dat de merknaam Monoqi op de nieuwe markten geleidelijk aan plaatsmaakt voor Decovry. "Monoqi en Decovry delen dezelfde passie voor nieuwe producten en zorgvuldig uitgekozen design. We zijn blij dat we het Monoqi-publiek dat weer kunnen bieden", zegt Carole Meert, mede-oprichter van Decovry.

Vaak werkt Decovry met kortlopende acties, waarbij klanten een designobject enkel voor een bepaalde datum kunnen kopen. Het Gentse onlineplatform van het ondernemerskoppel Coppens-Meert biedt opkomende designers en merken een plek waar ze hun nichepubliek vinden. Zo onderscheidt Decovry zich van grote, mainstream e-commerceplatforms als Amazon.com en Bol.com, die zo veel mogelijk producten verkopen.

De Berlijnse start-up Monoqi, die in totaal zo'n 25 miljoen euro kapitaal ophaalde, verkeerde in financiële moeilijkheden. De overname door Decovry betekent een doorstart. Decovry neemt de digitale activa over, zoals de merknaam, het klantenbestand en de software, maar niet de mensen die voor het bedrijf werkten. "De schaaleffecten van deze transactie zijn dat we één technologisch platform hebben in plaats van twee en één logistiek centrum in plaats van twee", zegt Steven Coppens, medeoprichter van Decovry en in een vorig leven investeerder bij Gimv. "Ook voor de communicatie is één team verantwoordelijk in de plaats van twee, terwijl het klanten- en leveranciersbestand van Decovry meer dan verdubbelt. We nemen geen kantoor over."De twee partijen maken geen financiële details bekend over de deal. Ze geven ook geen omzetcijfers vrij. Wel zegt managing director Steven Coppens dat niet alleen het ledenbestand, maar ook de internationale omzet verdubbelt. "We vermelden momenteel geen omzet. Er zit veel potentieel in deze deal, maar we willen eerst de resultaten van de eerste maanden afwachten, om gerichte aanwervingen te kunnen doen. In elk geval zal de gecombineerde activiteit rendabel zijn." Decovry wil volgende week de eerste aanwerving doen in Duitsland, wat het team van het groeibedrijf op dertien mensen brengt.Door de overname betreedt het in 2011 opgerichte Decovry, de handelsnaam van de nv The Growing Three, nu de Duitse en de Britse markt. Het stond al sterk in België, Nederland en Frankrijk. De bedoeling is dat de merknaam Monoqi op de nieuwe markten geleidelijk aan plaatsmaakt voor Decovry. "Monoqi en Decovry delen dezelfde passie voor nieuwe producten en zorgvuldig uitgekozen design. We zijn blij dat we het Monoqi-publiek dat weer kunnen bieden", zegt Carole Meert, mede-oprichter van Decovry.Vaak werkt Decovry met kortlopende acties, waarbij klanten een designobject enkel voor een bepaalde datum kunnen kopen. Het Gentse onlineplatform van het ondernemerskoppel Coppens-Meert biedt opkomende designers en merken een plek waar ze hun nichepubliek vinden. Zo onderscheidt Decovry zich van grote, mainstream e-commerceplatforms als Amazon.com en Bol.com, die zo veel mogelijk producten verkopen.