Herinnert u zich nog de uitbraak van het coronavirus in het woon-zorgcentrum (WZC) Hemelrijck in Mol na het bezoekje van een hulpsint? 34 inwoners stierven. Of neem het woon-zorgcentrum Wissekerke in Bazel, waar 35 mensen zijn overleden door covid-19.

En nu is er dus de uitbraak in een WZC in Anzegem, met de gevaarlijkere Zuid-Afrikaanse variant van het virus. Het grote verschil met de vorige uitbraken is dat niemand daar ernstige symptomen vertoont, hoewel een dozijn bewoners en een handvol personeelsleden toch besmet raakten. Dat is schitterend nieuws, want het bewijst dat vaccineren tegen covid-19 levens redt. Veel levens. Het bewijst ook dat de strategie van de regering en de vaccinologen om eerst de inwoners en het personeel van woon-zorgcentra te vaccineren, de juiste was.

Geen vaccintwijfel meer mogelijk.

Dat er toch nog bewoners en personeelsleden het virus hebben opgelopen, heeft diverse oorzaken. Wie oud is, heeft een zwakker immuunsysteem. Reden te meer om het zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren, zoals Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, terecht oppert. Het is hemeltergend dat een handvol werknemers, dat besmet is geraakt in het WZC in Anzegem, het vaccin had geweigerd. Alle excuses daarvoor zijn uitgeput. De taak van het zorgpersoneel is voor de bewoners te zorgen. Wie die taak niet wil vervullen, hoort er niet thuis.

Maar deze nieuwe uitbraak zet vooral alle vaccincritici, complotdenkers en zeurpieten en -kousen een neus. Hopelijk stoppen nu eindelijk de ongefundeerde prietpraat en de regelrechte leugens over vaccins, die al maanden ongestraft worden uitgebraakt. Wie nu nog vindt dat het nut van vaccins in twijfel moet worden getrokken, is op zijn zachtst uitgedrukt van slechte wil.

