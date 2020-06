Het Belgisch-Franse fintechbedrijf iBanFirst verhoogt zijn kapitaal met 21 miljoen euro. Dat gebeurt via de intrede van twee nieuwe partners: de Franse durfkapitaalfondsen Elaia en Bpifrance, via haar Large Venture-fonds.

IBanFirst ontwikkelde een gespecialiseerd onlineplatform voor b2b-betalingsdiensten en transacties in meerdere valuta. De start-up wil op die manier kmo's een alternatief bieden voor het traditionele aanbod van banken, naar eigen zeggen tegen lagere kosten en een betere service.

Via iBanFirst kunnen bedrijven internationale betalingen uitvoeren en ontvangen in alle valuta, valutarisico's afdekken en hun internationale groei financieren. Het bedrijf bedient meer dan 4000 klanten in Europa. Het werd in 2013 in Frankrijk opgericht door CEO Pierre-Antoine Dusoulier en heeft zijn hoofdzetel in België. De keuze voor ons land was ingegeven door de beschikbare expertise in betaaldiensten.

De nieuwe kapitaalverhoging van 21 miljoen euro is de derde en de grootste in de geschiedenis van het bedrijf. De eerste werd geleid door de bekende Franse telecomondernemer en miljardair Xavier Niel, die in 2016 10 miljoen euro in iBanFirst stak. Twee jaar later investeerden de durfkapitaalfondsen Serena en Breega 15 miljoen euro in het bedrijf. Met de intrede van de fondsen Elaia en Bpifrance Large Venture heeft iBanFirst sinds zijn oprichting in totaal 46 miljoen euro opgehaald.

Opvallend is dat de nieuwe kapitaalverhoging gebeurt in een instabiele internationale markt, als gevolg van de coronapandemie. IBanFirst's CEO en oprichter, Pierre-Antoine Dusoulier, is dan ook zeer tevreden. Hij noemt de kapitaalinjectie "een beslissende stap om de groei-ambities van iBanFirst waar te maken". De onderneming zal de nieuwe middelen gebruiken om haar aanbod aan multi-valuta financiële diensten voor kmo's en middelgrote ondernemingen in heel Europa verder uit te breiden en de gebruikerservaring te verbeteren. Met name een expansie naar het Verenigd Koninkrijk staat hoog op de agenda.

Sinds de financieringsronde van november 2018 is iBanFirst een spectaculair gegroeid. In 2019 nam het concurrenten in Nederland (NBWM) en Duitsland (Forexfix) over. Het volume van het behandelde betalingsverkeer is bijna verdrievoudigd, wat heeft geleid tot een omzetgroei van meer dan 100 procent.

Om die groei te ondersteunen, is het personeelsbestand van iBanFirst uitgebreid van zestien werknemers in 2016 tot 180 in 2020. In België telt iBanFirst ongeveer dertig medewerkers in twee vestigingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, terwijl de verkoop- en marketingteams in Antwerpen gevestigd zijn. Onlangs heeft het ook een nieuw kantoor geopend in Rotterdam.

