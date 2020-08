De Zwitserse bank voor vermogende klanten Lombard Odier overweegt een vestiging in Vlaanderen te openen. De bank is al meer dan vijftien jaar aanwezig in Brussel, en wil meer Vlaamse ondernemers bedienen.

Het kantoor van Lombard Odier op de Louizalaan in Brussel biedt alles wat je van een Zwitserse private bank mag verwachten: een uitgelezen locatie (vlakbij het prestigieuze hotel Steigenberger Wiltcher's), luxe en discretie. Ruim vijftien jaar geleden nam de bank er haar intrek. De toenmalige minister van Financiën Didier Reynders had net een eerste ronde van fiscale amnestie afgekondigd. Net als andere Zwitserse vermogensbanken (UBS en Rothschild) opende Lombard Odier een vestiging in ons land om zijn Belgische klanten bij te staan bij de gedeeltelijke of volledige repatriëring van hun vermogen. "We zagen in België vooral een veelbelovende markt om onze activiteiten te ontwikkelen, en waarin we wilden investeren", zegt Xavier Bonna, lid van het Belgische directiecomité. Bonna is een van de afstammelingen van de families die Lombard Odier in 1796 oprichtten. Daarmee is de instelling een van de oudste banken ter wereld. Zeven eigenaars-partners staan in voor de dagelijkse leiding. "Lombard Odier is een bank van ondernemers voor ondernemers", beklemtoont Bonna. "Er zijn naast de zeven partners-bedrijfsleiders geen externe aandeelhouders. Dat zorgt ervoor dat onze langetermijnvisie volledig in lijn ligt met de belangen van onze klanten. Dat zijn vooral ondernemers en grote families die we vaak al verschillende generaties volgen. De aandeelhouders van Lombard Odier zijn dagelijks, net zoals alle andere medewerkers, met de bank en de klanten bezig." Lombard Odier had eind vorig jaar 275 miljard euro activa onder beheer. De bank telt 25 kantoren in Europa, Nood-Amerika en Azië, met 2500 mensen in dienst. In België werd het personeelsbestand de voorbije jaren uitgebreid tot dertig personen. Zij bedienen volgens een schatting van de markt duizend vermogende klanten of families, die elk minstens een miljoen euro bezitten. Dat is het minimale entreeticket. De kostprijs van de dienstverlening bedraagt ongeveer 1 procent van het beheerd vermogen. "De helft van onze klanten komt uit Vlaanderen", zegt Yves Dumon, managing director van het Belgische bijhuis van Lombard Odier. Dumon kan twintig jaar ervaring in vermogensbeheer voorleggen. Hij maakte vorig jaar de overstap van Delen Private Bank naar Lombard Odier. Zijn taak bestaat erin het Vlaamse cliënteel uit te breiden. "Sinds 2004 groeit Lombard Odier België organisch en lokaal groeien", zegt Dumon. "Als familiale bank met internationale en lokale expertise hebben wij een voetje voor bij ondernemers en grote families. Het groeipotentieel is het grootst in Vlaanderen. Daar is meer economische activiteit en waardecreatie. Daarom overwegen we er een vestiging te openen in het noorden van het land. Lombard Odier is ambitieus en wil blijven groeien in België, maar niet tegen om het even welke prijs, zeker niet ten koste van de bestaande klanten." De Zwitserse bank wist de voorbije jaren in ons land haar doelstelling van 5 procent groei per jaar in beheerd vermogen te overtreffen. Ze investeerde stevig in het aantrekken van meer senior bankers. "Er zijn het voorbije anderhalf jaar vier bankiers met een topprofiel in private banking en wealth management bij gekomen", vertelt Dumon. "Na meer dan vijftien jaar aanwezigheid op de Belgische markt hebben we aangetoond dat we hier zijn om te blijven." De Belgische markt voor private banking en vermogensbeheer is de voorbije jaren zeer competitief geworden. De marges staan onder druk, de investeringskosten lopen op en de grootbanken profileren zich steeds meer op dat domein. Dumon denkt dat Lombard Odier het verschil kan maken, onder meer met zijn technologische expertise. "Dankzij ons digitaal platform zijn we tijdens de coronacrisis zeer dicht bij de klant gebleven. Het aantal connecties op onze My LO-app steeg met 50 procent. Lombard Odier investeert al jaren in zijn IT-platform. Van de 2500 personeelsleden zijn er 700 IT-medewerkers, die ervoor zorgen dat de klant een beroep kan doen op een veilig, krachtig en gebruiksvriendelijk platform." Dat is niet alleen intern een meerwaarde, de activiteit creëert ook een bijkomende inkomstenstroom. Lombard Odier verkoopt zijn technologie aan andere banken. Zo doen in België Puilaetco en Degroof Petercam Asset Management een beroep op het digitale platform van Lombard Odier. Lombard Odier blijft vasthouden aan zijn filosofie van maatwerk. Dumon: "Er is een trend naar standaardisering en industrialisering. Klantenvermogens worden in een beperkt aantal fondsen geïnvesteerd. Dat is niet het model van Lombard Odier. Wij willen dynamisch blijven inspelen op de wensen van de klanten. Elke klant heeft zijn eigen doelstelling. Daarom maken we portefeuilles op maat, die beantwoorden aan hun wensen. Zowel discretionair als adviserend gaat ons aanbod heel breed. Alles is mogelijk. We gebruiken zo veel mogelijk activaklassen en daarbinnen verschillende vehikels, gaande van eigen fondsen tot fondsen van derden, obligaties, aandelen en private equity." Volgens Dumon zijn klanten van Lombard Odier de coronacrisis in de eerste helft van het jaar goed doorgekomen: "We besteden veel aandacht aan de samenstelling van de portefeuille in functie van de behoeften van de klanten. Wij leggen hen ook uit hoe de portefeuille precies in elkaar steekt, zodat ze zich er comfortabel bij voelen. Vermogens beschermen en overdragen zit in ons DNA ingebakken. Onze bank heeft in haar 224-jarige bestaan liefst veertig financiële crisissen overleefd."