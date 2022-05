Europa wordt bedreigd door een oorlogsrecessie en de handel met China lijdt onder de coronalockdowns. Om de wereldeconomie te redden, rekenen economen op de welgestelde Amerikaanse burgers.

De salade kost 18 dollar, de lasagne 30 dollar en de kalfskotelet 55 dollar. Alle tafels op het terras van het restaurant Tre Lune in Montecito zijn bezet. Voor de inwoners van het kleine stadje in Santa Barbara County, Californië, is Tre Lune een gezellig Italiaans buurtrestaurant. Maar als je echt lekker wilt eten, ga je ergens anders heen. Hoe hoog de rekening is, is van weinig belang voor de meeste mensen hier. Geld voelt zich thuis in Montecito: Oprah Winfrey bezit er een herenhuis van 100 miljoen dollar. Maar niet alleen in deze celebrity-enclave vliegen de dollars de deur uit. De hele Amerikaanse markt groeit. Als gevolg van de door corona veroorzaakte stadsvlucht breidt het luxesegment zich uit tot in de provincies. De eerste Gucci-winkel opende onlangs in Austin, Texas, en Prada wil dat voorbeeld volgen. Er zijn nog locaties gepland. Het gaat niet alleen om juwelen en jachten, de Amerikaanse consumenten laten zich ook gaan in de kunstscene. Hun aandeel in de wereldmarkt bedroeg vorig jaar 43 procent. De oorlog in Oekraïne wakkert de vrees voor een recessie in Europa aan, terwijl de groeimarkt China verzwakt. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiprognose neerwaarts bijgesteld. Voor de eurozone gaan het uit van een groei van 2,8 in plaats van 3,9 procent in 2022. De grote hoop blijft de Verenigde Staten, waarvoor het IMF een robuuste groei van 3,7 procent verwacht. De private consumptie is traditioneel goed voor twee derde van de Amerikaanse economie. De rijken zijn bijzonder belangrijk. Gezinnen met een jaarinkomen van meer dan 100.000 dollar maken slechts een derde van de consumenten uit, maar zijn goed voor twee derde van de uitgaven. Economische experts zijn voorzichtig optimistisch. Het consumentenvertrouwen lijkt slechter dan het is. De consumentenindex van de Universiteit van Michigan lag in maart 30 procent onder die van het voorgaande jaar, en de inflatie van 8,5 procent jaagt zelfs de grootverdieners angst aan. Maar in april is de index weer aanzienlijk gestegen. Volgens Bank of America gaven haar klanten in maart 11 procent meer uit dan in dezelfde maand vorig jaar, en zelfs 15 procent meer in de eerste dagen van april. Dankzij de reserves die ze tijdens de pandemie hebben opgebouwd, verkeren de Amerikanen in een goede positie "om de storm te doorstaan", meent David Tinsley van het Bank of America Institute. Het onderzoeksinstituut Oxford Economics verwacht dat de reële consumentenbestedingen dit jaar met een "gezonde" 3,3 procent stijgen. Dat zou niet alleen te danken zijn aan de spaarbuffer, maar ook aan aanzienlijke loonsverhogingen. Het vermogen van de Amerikaanse huishoudens is sinds het begin van de pandemie met ruim 32 biljoen dollar gestegen. 71 procent van de netto-inkomensstijging ging naar de rijkste 20 procent. In Montecito hoeft de broekriem niet snel te worden aangehaald.