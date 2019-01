Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal): 'Muzikant zijn is een dure hobby'

Grof vindt Wannes Cappelle het, als hij er achteraf op terugkijkt. In zijn hele leven kreeg hij geen enkele les economie. "Niets, niemendal. Dat kan dus. Ongelooflijk toch", vindt hij. "Zeker als je dan later merkt dat economie zo'n belangrijk deel van ons leven uitmaakt." Cappelle begint nu pas ten volle te begrijpen hoe bijvoorbeeld een bank werkt. "In het boek Sapiens van Yuval Noah Harari wordt prachtig en heel eenvoudig uitgelegd hoe het systeem van leningen in elkaar zit. Hoe dat volledig gebaseerd is op het vertrouwen dat het in de toekomst beter zal gaan met een bedrijf. Eindelijk was er iemand die mij glashelder uitlegt hoe er wordt gegoocheld met geld. En toen dacht ik: er zijn dus gemakkelijkere manieren om geld te verdienen" ( lacht).

