De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van voor het weekend. De toonaangevende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 stegen naar nieuwe recordniveaus. Beleggers op Wall Street waren goedgeluimd door positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna.

De Dow sloot met een plus van 1,6 procent op 29.950,44 punten. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3.626,91 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 12.013,38 punten.

Het coronavaccin van Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. Dat wordt op de financiële markten als zeer hoopgevend nieuws beschouwd voor bedrijven die erg veel schade ondervinden van de coronacrisis. Het aandeel Moderna kreeg er 9,6 procent bij. Farmaciebedrijf Pfizer, dat ook werkt aan een coronavaccin, verloor juist 3,3 procent.

Ook luchtvaart- en cruiseaandelen profiteerden van het nieuws. Zo wonnen Delta Air Lines, American Airlines en Southwest Airlines tot 4,5 procent, terwijl Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line tot 9,5 procent klommen.

Bij de bedrijven trokken ook vleeswerker Tyson Foods, de Chinese webwinkel JD.com en matrassenverkoper Casper Sleep, die elk een kijkje in de boeken hebben gegeven, de aandacht. De cijfers van Casper Sleep vielen duidelijk tegen want het aandeel kelderde bijna 14 procent. Daarnaast kondigde doe-het-zelfketen Home Depot (+0,8 procent) aan de distributeur van bouwproducten HD Supply over te nemen voor meer dan 9 miljard dollar. De koers van HD Supply schoot ruim 24 procent omhoog. PNC Financial Services (+2,9 procent) kwam eveneens met overnamenieuws. De Spaanse bank BBVA verkoopt zijn activiteiten in de Verenigde Staten aan deze Amerikaanse branchegenoot voor bijna 12 miljard dollar. Supermarktconcern Walmart deed juist activiteiten van de hand. Het merendeel van het belang in de Japanse keten Seiyo wordt verkocht aan investeerder KKR en de Japanse elektronicaverkoper Rakuten. Met de deal is omgerekend 1,6 miljard dollar gemoeid. Walmart ging 1,2 procent vooruit.

