KBC heeft de coronacrisis voldoende verteerd om in november 3 euro per aandeel uit te keren aan haar aandeelhouders: 2 euro nog voor de winst van 2020, en 1 euro als voorschot op de winst van dit jaar. Dat is best een pittige factuur, want deze geste kost de bank-verzekeraar 1,25 miljard euro.

Eerder dit jaar had KBC ook al een eerste dividend van 0,44 euro per aandeel betaald over de resultaten van 2020. Voor de aandeelhouder levert dat een aantrekkelijk dividendrendement van 5 procent op. Als covid-19 niet opnieuw een vervelende pirouette maakt, dan zit dat dividend ook de volgende jaren gebeiteld. KBC kan de aandeelhouders opnieuw vergoeden dankzij dit klavertjevier, met sterke resultaten als basis. "De KBC-machine draait op alle cilinders. En alle landen dragen bij aan het groepsresultaat", zegt Johan Thijs, de CEO van KBC.

KBC pakte vandaag uit met sterke resultaten over het tweede kwartaal, die iets beter dan verwacht waren. Met een rendement op eigen vermogen van 15 procent geeft KBC de meeste andere banken het nakijken. De groep slaagde erin om de belangrijkste bron van inkomsten, de netto rente-inkomsten, te verdedigen, ondanks het aanhoudende klimaat van lage rentevoeten. Dankzij hogere kredietvolumes stegen de rente-inkomsten met 2 procent in het tweede kwartaal, terwijl de rentemarge 1 basispunt steeg tot 1,79 procent. KBC trekt ook de verwachtingen voor het hele jaar lichtjes op. Dit jaar rekent KBC op 4,4 miljard euro netto rente-inkomsten, tegenover een eerdere prognose van 4,3 miljard euro, met dank aan het herstel van de economie en de renteverhogingen van de Tsjechische centrale bank. Die relatief stabiele rente-inkomsten vormen een stevige sokkel voor de resultaten.Toch blijft het een lastige oefening om de rente-inkomsten te verdedigen. In het eurogebied is de risicovrije langetermijnrente lager dan de depositorente, zodat er moeilijk een transformatiemarge te verdienen valt door deposito's om te zetten in langer lopende kredieten, het basismetier van de banken. "Daarnaast staan de marges op nieuwe kredieten onder druk door de stevige concurrentie. We hopen dat de rente wat stijgt in het eurogebied, wat ruimte zou laten voor een margeverbetering. In Oost-Europa zien we weer een steilere rentecurve, waarbij de langetermijnrente hoger is dan de kortetermijnrente", zegt Luc Popelier, de CFO van KBC. De bank kan de rentemarge ook verdedigen omdat ze geniet van lage financieringskosten. Zo maakt KBC maximaal gebruik van het TLTRO-aanbod van de ECB. In dat programma verdienen de banken een rente van 1 procent op leningen die ze van de ECB krijgen, op voorwaarde dat ze de kredietverlening aan de economie op peil houden. Op dit ogenblik leent KBC 24,5 miljard euro van de ECB, waarvoor de bank op jaarbasis een vergoeding van 245 miljoen euro krijgt.De andere inkomstenbronnen deden het stuk voor stuk goed. De commissie-inkomsten stegen dankzij een stijging van het vermogen dat KBC voor de klanten beheert. De verzekeringstak geniet van stijgende premie-inkomsten. De overstromingen in juli in Wallonië zullen de bank-verzekeraar 41 miljoen euro kosten.Terwijl de inkomsten aan de verwachtingen voldeden, bleven ook de kosten onder controle. "Op vergelijkbare basis zullen de kosten dit jaar met 2 procent stijgen", zegt Johan Thijs. Om het personeel te bedanken voor de inspanningen in moeilijke tijden betaalt KBC dit jaar een covid-bonus uit, met een prijskaartje van 18 miljoen euro.Een extra opsteker kwam van het provisiefront. Omdat de economie sneller herstelt dan KBC verwacht had, kan de bank voor 129 miljoen euro kredietprovisies terugnemen die het in volle covid-19 crisis had geboekt. "Dat is ook een weerspiegeling van de sterke kwaliteit van onze kredietportefeuille. We hebben nog altijd een covid-buffer van 628 miljoen euro", zegt Johan Thijs. "Meer terugnames zijn mogelijk. We verwachten dat het herstel doorzet en versnelt. Dankzij de vaccinatiecampagne is de impact van het aantal besmettingen op het aantal ziekenhuisopnames, en dus ook op het risico op beperkende maatregelen, fundamenteel gewijzigd."Het belangrijkste actief van een bank is vertrouwen, en dat vertrouwen kan het best gegarandeerd worden met een stevige kapitaalbuffer. Op een balanstotaal van 368,5 miljard euro beschikt KBC over een eigen vermogen van 21,6 miljard euro. Rekening houden met de risico's die de bank neemt, levert dat volgens de internationale normen een kapitaalratio van 17,5 procent op, zonder rekening te houden met het kapitaal dat dit jaar gegenereerd wordt door de gemaakte winst. Een buffer van 17,5 procent is zonder meer royaal te noemen en hoort bij de beste in Europa. De Europese banken moeten minimaal over een buffer van 8 procent beschikken. KBC slaagde ook glansrijk voor de recente stresstest die de Europese banken ondergingen. Dankzij deze sterke kapitaalpositie kan KBC zonder problemen een deel van de winst uitkeren in de vorm van een dividend.Na de uitbraak van de coronacrisis legde de Europese Centrale Bank de uitkering van dividenden door de Europese banken aan banden. De ECB wou op die manier de kapitaalbuffers van de banken beschermen, soms tot ongeduld van de sterker gekapitaliseerde banken zoals KBC. In het spoor van een herstellende economie, besliste de ECB eind juli dat de banken vanaf 1 oktober weer onbeperkt dividend mogen uitkeren. KBC zal dus meteen gebruikmaken van die mogelijkheid.De normalisatie van de resultaten van KBC weerspiegelt de normalisatie van het dagelijkse leven en de economie. Op langere termijn blijft de zwakke rentemarge een kopzorg, maar de impact op de winstgevendheid is beheersbaar gezien de sterke commerciële prestaties en de volgehouden kostencontrole. Bij een normale gang van zaken maakt KBC 2 tot 2,5 miljard euro winst per jaar, goed voor een winst van 5 tot 6 euro per aandeel. Het dividendbeleid van KBC blijft ongewijzigd. Dat betekent dat de groep minstens 50 procent van de nettowinst uitkeert als dividend, goed voor een dividend van 3,5 tot 4 euro per aandeel. Daarnaast kan de raad van bestuur beslissen om een deel van de kapitaalbuffer uit te keren. De groep wil minstens een kapitaalbuffer van 15,5 procent aanhouden, wat minder is dan de huidige positie van 17,5 procent. Dat laat dus ruimte voor een extra uitzonderlijk dividend, tenzij KBC kapitaal nodig heeft op bijvoorbeeld overnames te financieren. De raad buigt zich in februari volgend jaar over dat dividendvraagstuk.