De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën worden snel duurder.

De voedselprijsindex van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) bereikte deze maand gemiddeld 127,1 punten. Dat is 4,8 procent hoger dan in april en zelfs 39,7 procent hoger dan in mei vorig jaar.

De gemiddelde index is de hoogste sinds september 2011. Toen waren de voedselprijzen aanleiding voor protesten in Tunesië en leidden zo tot de start van de Arabische Lente.

Granen

De recordprijzen voor voedsel komen vooral op rekening van de duurdere plantaardige oliën, suiker en granen.

De prijs van granen is sinds vorige maand met 6 procent gestegen. Maïs is inmiddels zelfs 89,9 procent duurder dan in mei vorig jaar. Zowel maïs als tarwe hebben wel een lichte daling ingezet naar het einde van mei.

Plantaardige olie werd in mei 7,8 procent duurder, voornamelijk als gevolg van stijgende noteringen voor palm-, soja- en koolzaadolie. En ook suiker werd 6,8 procent duurder. Dat heeft vooral te maken met vertraagde oogsten. Er is ook onzekerheid over een verminderde oogst in Brazilië, de belangrijkste exporteur ter wereld.

Mogelijk is er beterschap op komst, want de FAO voorspelt dat de wereldgraanproductie dit jaar records zal breken. De organisatie gaat uit van een productie van bijna 2821 miljoen ton, een stijging met 1,9 procent tegenover vorig jaar.

De voedselprijsindex van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) bereikte deze maand gemiddeld 127,1 punten. Dat is 4,8 procent hoger dan in april en zelfs 39,7 procent hoger dan in mei vorig jaar. De gemiddelde index is de hoogste sinds september 2011. Toen waren de voedselprijzen aanleiding voor protesten in Tunesië en leidden zo tot de start van de Arabische Lente.De recordprijzen voor voedsel komen vooral op rekening van de duurdere plantaardige oliën, suiker en granen. De prijs van granen is sinds vorige maand met 6 procent gestegen. Maïs is inmiddels zelfs 89,9 procent duurder dan in mei vorig jaar. Zowel maïs als tarwe hebben wel een lichte daling ingezet naar het einde van mei.Plantaardige olie werd in mei 7,8 procent duurder, voornamelijk als gevolg van stijgende noteringen voor palm-, soja- en koolzaadolie. En ook suiker werd 6,8 procent duurder. Dat heeft vooral te maken met vertraagde oogsten. Er is ook onzekerheid over een verminderde oogst in Brazilië, de belangrijkste exporteur ter wereld. Mogelijk is er beterschap op komst, want de FAO voorspelt dat de wereldgraanproductie dit jaar records zal breken. De organisatie gaat uit van een productie van bijna 2821 miljoen ton, een stijging met 1,9 procent tegenover vorig jaar.