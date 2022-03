Zowel de prijs van gas als van stookolie bereikt een recordniveau. In Londen is de handel in nikkel dan weer stilgelegd door een prijsexplosie. Ondertussen wint de roebel opnieuw aan waarde.

De Europese gasprijs is dinsdagochtend met meer dan 30 procent gestegen door de vrees dat de oorlog in Oekraïne zal leiden tot verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. De prijsstijging volgde op het dreigement van de Russische vicepremier Aleksandr Novak om de gasleveringen aan Europa op te schorten door pijplijn Nord Stream 1 buiten gebruik te stellen als het Westen de invoer van Russische olie gaat verbieden.

De prijs voor gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs schoot bij de opening meer dan 32 procent omhoog, maar viel snel wat terug. Omstreeks 09.00 uur bedraagt de prijsstijging 12 procent tot 255 euro per megawattuur. Maandag werd nog een record bereikt van meer dan 335 euro per megawattuur na berichten dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten een verbod overwegen op de import van Russische olie.

In Europa zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter terughoudend over een dergelijk direct verbod aangezien de beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie. De Europese Unie zal dinsdag wel een plan presenteren om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Zo wil de EU de afhankelijkheid van Rusland verminderen. Europa is voor ongeveer 40 procent van de aardgasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Ook voor de Russische inval in Oekraïne stonden de gasprijzen al op een relatief hoog niveau. Dat komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas aan banden begon te leggen, terwijl de vraag naar energie juist sterk toenam door het economische herstel van de coronacrisis.

Roebel klimt

De waarde van de roebel nam dinsdagochtend met een kwart toe afgezet tegen de dollar. Reden voor deze sprong leek de onenigheid tussen de regeringen van de Europese Unie en de Verenigde Staten over een maatregel om import van Russische olie te verbieden.

Volgens kenners zou met name de Duitse weerstand de prijs van de roebel, die de laatste tijd fors in waarde is gedaald, hebben opgedreven. De regering-Biden overweegt ondertussen de invoer van Russische olie te verbieden zonder de medewerking van Europese bondgenoten, althans in eerste instantie. Als de VS de Russische olie alleen in de ban zouden doen, zou dat volgens kenners een impact hebben op 400.000 vaten per dag. Als de EU meedoet gaat het om bijna 5 miljoen vaten.

Stookolie

De prijs voor een liter huisbrandolie (50S) stijgt woensdag naar een nieuw record. Voor een bestelling van minstens 2.000 liter stijgt de maximumprijs met 3,65 cent per liter tot 1,2216 euro, zo meldt de federale overheidsdienst Economie dinsdag.

De prijsstijging is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. Die gaan al dagen de hoogte in ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Zo is ook de prijs van diesel fors gestegen.

Handel in nikkel stilgelegd

De handel in nikkel is dinsdag op de metalenbeurs in Londen stilgelegd. De handel zou nog de hele dag opgeschort blijven, zo meldt persbureau Bloomberg.

De nikkelprijs bereikte dinsdagochtend nieuwe recordstanden. De prijs doorbrak tijdens de handel zelfs even de kaap van de 100.000 dollar per ton. Investeerders vrezen dat Rusland zijn productie niet meer zal kunnen exporteren, door sancties ten gevolge van de inval in Oekraïne.

De Nikkelprijs ging omstreeks 08.00 uur ruim 70 procent omhoog, tot 82.195 dollar per ton. Een uur eerder werd een absoluut record bereikt van 101.365 dollar per ton. Ook maandag sneuvelden al historische records. De markten zijn nerveus over de onvoorspelbare economische impact van de oorlog in Oekraïne. Nikkel wordt gebruikt bij de productie van elektrische voertuigen en Rusland is de op twee na grootste producent ter wereld.

