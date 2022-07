De inflatie in Turkije is in juni gestegen naar 78,6 procent. Dat blijkt uit officiële cijfers die maandag zijn gepubliceerd.

Daarmee staat het prijspeil in Turkije op het hoogste niveau sinds 1998. De inflatie bedroeg 73,5 procent in mei.

Analisten waren in feite uitgegaan van een nog hogere inflatie in juni, tot net geen 80 procent.

De hoge Turkse inflatie is het gevolg van het minder waard worden van de Turkse munt, de lira, in combinatie met de stijgende kostprijs voor energie en grondstoffen.

De publicatie van de inflatiecijfers is in Turkije ook een politie strijdpunt, op minder dan een jaar voor de presidentsverkiezingen van juni 2023. De oppositie en heel wat Turkse economen beschuldigen het officiële bureau voor statistiek dat die de inflatiecijfers onderschatten. Volgens onafhankelijke Turkse economen zou de inflatie in realiteit 175,5 procent bedragen.

