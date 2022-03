De prijs van tarwe is verder opgelopen na de recente rally als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval en de sancties tegen het land is de uitvoer van tarwe nagenoeg stil komen te liggen. Daardoor komt de bevoorrading van andere landen in het gedrang.

Oekraïne en Rusland zijn goed voor meer dan een kwart van de tarwe-export van de wereld. Door de aanhoudende gevechten zijn havens gesloten waardoor het vervoer stil is komen te liggen en de logistiek in de war is geschopt. De oorlog vormt ook een bedreiging voor het aanplanten van tarwe dit jaar in Oekraïne, omdat boeren bij de gevechten betrokken kunnen raken. De tekorten zullen waarschijnlijk overslaan naar het volgende seizoen, of mogelijk zelfs nog langer.

Deze zomer zullen recordoogsten in Noord-Amerika en andere delen van Europa van cruciaal belang zijn om verdere prijsstijgingen af te remmen. Nu de stromen vanuit de Zwarte Zee-regio door de oorlog in de knel komen, overwegen veel kopers termijncontracten voor Australisch graan aan te gaan. Daarmee wordt nu al tot ver in het derde kwartaal besteld, aldus handelaar CBH Group.

De prijzen voor tarwe zijn in de afgelopen maand met 50 procent gestegen. De stijging zorgt ook voor extra druk op de wereldwijde voedselinflatie. Zeker omdat ook andere grondstoffen in rap tempo duurder worden. Rusland en Oekraïne zijn bijvoorbeeld ook belangrijke leveranciers van maïs, gerst en zonnebloemolie. De maïsprijzen stegen tot het hoogste niveau sinds 2012, terwijl sojaolie en palmolie nog nooit zo duur waren als nu.

Intussen probeert China, 's werelds grootste importeur van maïs en sojabonen en een van de grootste kopers van tarwe, essentiële voorraden op de wereldmarkten veilig te stellen. Daardoor stijgen de prijzen nog verder.

Egypte, de grootste tarwe-importeur, bevindt zich in een moeilijke situatie. Rusland en Oekraïne zijn volgens de Verenigde Naties goed voor 86 procent van de tarwe-invoer van het land in 2020. De combinatie van oorlog, sancties en stijgende vracht- en verzekeringskosten belemmert het land om de bevoorrading op orde te krijgen. Dat heeft extra betekenis in het Noord-Afrikaanse land, waar de stijgende voedselprijzen tien jaar geleden bijdroegen tot de protesten van de Arabische Lente.

