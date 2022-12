De bijzonder hoge prijzen voor elektriciteit van de voorbije twee weken nemen wat af, nu de temperaturen zachter worden en er opnieuw meer wind wordt voorspeld.

Op de groothandelsmarkt voor elektriciteit daalt de prijs om morgen/maandag stroom te leveren in ons land naar 197 euro per megawattuur. Dat is nog steeds erg hoog in vergelijking met de voorbije jaren, maar wel lager dan de prijzen van de voorbije weken, toen elektriciteit aan 400 à 500 euro per megawattuur werd verkocht. Die hoge prijzen waren het gevolg van een serieuze koudeprik in Europa, weinig wind en zon en de vele kerncentrales in Frankrijk die uitliggen wegens onderhoud of door pannes. Nu er mildere temperaturen worden voorspeld en de windturbines opnieuw meer elektriciteit zullen opwekken, lijkt die prijzenpiek achter de rug.