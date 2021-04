Voormalig minister Steven Vanackere is benoemd tot vicegouverneur van de Nationale Bank. De benoeming is maandag aangekondigd in het Staatsblad.

Vanackere is sinds begin 2019 directeur bij de Nationale Bank. Op die benoeming kwam toen heel wat kritiek omdat hij Marcia De Wachter verving, en zij was de laatste vrouw in het bestuur van de Nationale Bank.

De ex-vicepremier en voormalig minister van Financiën voor CD&V startte bij de Nationale Bank op het moment dat toenmalig vicegouverneur Pierre Wunsch de nieuwe gouverneur werd, in opvolging van Jan Smets. De functie van vicegouverneur was sindsdien vacant.

De benoeming van Vanackere tot vicegouverneur werd maandag ook meteen van kracht.

Bij de NBB is de vicegouverneur van de andere taalrol dan de gouverneur. De nummer twee vervangt de gouverneur wanneer die afwezig is en hij neemt 'nationale en internationale representatietaken op zich', aldus de Nationale Bank in een persbericht.

Als NBB-directeur leidt Vanackere het departement Algemene statistiek, het departement Beheer microdata en de cel Afwikkeling. Hij staat zo onder meer in voor de verzameling en publicatie van data (zoals de nationale rekeningen, het ondernemers- en het consumentenvertrouwen). Hij is ook ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid en lid van de Hoge Raad voor Financiën, van de raad van bestuur van het Instituut voor Nationale Rekeningen en van de raad van bestuur van het Interfederaal Instituut voor Statistiek.

Tijdens zijn politieke loopbaan was Vanackere onder andere federaal vicepremier, minister van Financiën, Buitenlandse Zaken en Openbaar Ambt, Vlaams minister van Welzijn, senator en federaal en Vlaams volksvertegenwoordiger.

