Rusland wil wegens de economische sancties na zijn inval in Oekraïne voorlopig geen staatsobligaties meer uitgeven. In een interview met de krant Izvestia heeft de Russische minister van Financiën Anton Siloeanov aangekondigd dat gedurende de loop van het jaar geen obligaties meer uitgegeven zullen worden. Volgens de minister zijn de inkomsten uit onder andere de verkoop van olie en gas voldoende om de lopende uitgaven van de staat te dekken.

De minister verwees naar de hoge kosten die momenteel voor de Russische staat verbonden zijn aan het aangaan van meer schulden. 'Dit heeft geen zin, omdat de kosten astronomisch zijn', klinkt het. Siloeanov doelt daarmee op de hoge rente die de Russische staat moet betalen. Rusland is daarnaast door de westerse sancties ook afgesneden van een groot deel van de financiële wereld, waardoor de groep kopers sterk beperkt is.

Voorts zei Siloeanov onder meer nog dat Rusland juridische stappen zou ondernemen als het door het Westen als wanbetaler wordt bestempeld. 'We zullen naar de rechtbank stappen, omdat we alle nodige maatregelen hebben genomen om te verzekeren dat de investeerders hun betalingen krijgen', zei de minister. 'We zullen onze facturen tonen aan de rechtbank die onze inspanningen bevestigen om zowel in vreemde valuta als in roebels te betalen.' Naar welke instantie Moskou zich precies zou wenden, is niet meteen duidelijk.

Siloeanov benadrukte dat Rusland 'te goeder trouw' was in zijn pogingen om schuldeisers terug te betalen. Hij hekelde het 'doelbewuste beleid van westerse landen om met alle middelen kunstmatig een wanbetaling te creëren'.

Kredietwaardigheid

De verklaringen van de Russische financiënminister komen er nadat ratingagentschap Standard & Poor's (S&P) zijn beoordeling voor de kredietwaardigheid van Rusland dit weekend opnieuw had verlaagd, tot 'selective default'. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met een gedeeltelijke betalingsachterstand.

Afgelopen woensdag had het Russische ministerie van Financiën gezegd dat het een grote renteaflossing op obligaties in roebels had uitgevoerd, omdat een buitenlandse bank had geweigerd om de betalingen in dollars te verwerken. Tot dan was Rusland er wel in geslaagd om geplande aflossingen uit te voeren, met name omdat de Verenigde Staten toelieten dat Moskou buitenlandse schulden afloste met buitenlandse valuta die het aanhield op buitenlandse rekeningen. Sinds vorige week laten de Amerikanen echter niet langer toe dat Rusland zijn staatsschulden afbetaalt vanaf rekeningen in dollars bij Amerikaanse financiële instellingen.

Volgens Siloeanov bedragen de buitenlandse schulden van Moskou ongeveer 4,5 tot 4,7 biljoen roebel, volgens de huidige wisselkoersen zowat 52 miljard euro. Het gaat om zowat een vijfde van de totale overheidsschulden.

