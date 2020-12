De digitale bank die Proximus in samenwerking met Belfius zal oprichten, krijgt de naam Banx. Dat wordt dinsdag intern bekendgemaakt bij Proximus. Op details over de diensten en tarieven is het nog wachten.

De bank Belfius en het telecombedrijf Proximus, die beide de overheid als aandeelhouder hebben, kondigden voor de zomer aan dat ze een eenvoudige internetbank willen oprichten.

Belfius-klanten zullen kunnen intekenen op een telecomaanbod van Proximus, en Proximus-klanten zullen terecht kunnen bij de online bank. Dat zal gaan via een 'gemeenschappelijk platform' tussen gelijke partners, luidde het.

Proximus onthult nu dus de naam: Banx. Meer informatie of een concrete lanceringsdatum is er nog niet. Aanvankelijk was sprake van een lancering in de eerste helft van volgend jaar, maar het is niet duidelijk of dat nog haalbaar is.

'We zijn hard aan het werken. We zullen begin volgend jaar met meer informatie komen rond timing en productspecificaties', zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

