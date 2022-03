Olie, gas, graan ... De prijzen van heel wat producten stijgen door de oorlog in Oekraine.

De prijs van tarwe is sinds de Russische invasie van Oekraïne enorm gestegen. Oekraïne is een grote exporteur van graan naar de rest van Europa en door de inval is de export tot stilstand gekomen. Rusland is de grootste exporteur ter wereld en dat land wordt getroffen door westerse sancties. De prijs van graan heeft inmiddels het hoogste niveau bereikt sinds 2008. De afgelopen maand is de prijs met meer dan 30 procent gestegen.

Daardoor zullen veel producten waarin tarwe is verwerkt duurder worden, zoals brood, noedels en koekjes. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor meer dan een kwart van de wereldwijde export van tarwe en voor ongeveer een vijfde van de verkoop van maïs. De prijzen van tarwe en maïs gingen woensdag, net als een dag eerder, stevig omhoog op de beurs in Chicago.

Energie

Ook de energieprijzen schieten de lucht in. De Europese gasprijs is woensdag naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam schoot de prijs tot 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur. Zorgen over de levering liggen aan de basis van de stijging. Zo zijn sancties op Russisch gas een mogelijkheid, net als beschadigingen aan pijplijnen in Oekraïne. Op de vorige piek in december was gas net geen 181 euro per megawattuur waard.

Ook de ruwe olie wordt een smak duurder. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent duurder op 108,10 dollar en staat daarmee op het hoogste niveau sinds 2013. Brentolie steeg 4,4 procent in prijs tot 109,64 dollar per vat en kost daarmee het meest sinds 2014. De vrijgave van 60 miljoen vaten uit de strategische oliereserves door de leden van energieagentschap IEA, waaronder de Verenigde Staten, had weinig effect op de olieprijs. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen later op de dag over de productie. Er wordt niet verwacht dat die zogeheten OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.

