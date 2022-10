De inflatie zou deze maand pieken op 11,85 procent. Dat verwacht het Planbureau.

In september kwam de inflatie uit op 11,27 procent, of het hoogste niveau in bijna vijftig jaar. Uit de nieuwe inflatievooruitzichten van het Planbureau blijkt dat de piek wordt verwacht in oktober: 11,85 procent. Opvallend: de gezondheidsindex - dat is de inflatie zonder alcohol, tabak en motorbrandstoffen - zou in oktober met 12,11 procent nog hoger uitvallen.

Het Planbureau blijft bij de vorige voorspelling over het aantal overschrijdingen van de spilindex: nog eens in oktober en vervolgens in december. Volgend jaar zou dat gebeuren in maart en juni.

